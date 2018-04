Turchia | ' legami con Gulen' | arrestati 8 giudici

I servizi segreti turchi hanno arrestato e riportato in Turchia 80 cittadini sospettati di legami con il movimento di Fethullah Gülen : I servizi segreti turchi attivi in diciotto diversi paesi hanno arrestato 80 cittadini sospettati di avere legami con il movimento di Fethullah Gülen – il religioso che il governo ritiene responsabile del tentato colpo di stato del 2016 – e The post I servizi segreti turchi hanno arrestato e riportato in turchia 80 cittadini sospettati di legami con il movimento di Fethullah Gülen appeared first on Il Post.

Turchia - ASSISTENTE RICERCATORE SPARA IN UNIVERSITÀ/ 4 morti a Eskisehir : killer arrestato - legami con Gulen? : TURCHIA, SPARAtoria nell'UNIVERSITÀ Osmangazi a Eskisehir: ultime notizie, killer ha ucciso 4 persone, salvo per miracolo il rettore. Non è terrorismo, ASSISTENTE RICERCATORE è l'attentatore(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:20:00 GMT)

Turchia : 'legami con Gulen' - 68 arresti : ANSA, - ISTANBUL, 16 MAR - Nuova operazione contro sospetti affiliati alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen in Turchia, a più di un anno e mezzo dal fallito colpo di stato. La procura di ...

Turchia : 'legami con Gulen' - 68 mandati d'arresto