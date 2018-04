Tumori | più chiara l’origine delle metastasi | scoperta dei ricercatori belgi

Morte in Italia Meridionale / Si muore di più nel sud del nostro paese : +5-28% di Tumori : Morte in Italia Meridionale, si muore di più nel sud del nostro paese: si parla di una media di 5 - 28% in più dei tumori. Intanto Osservasalute lancia un appello davvero preoccupante.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:01:00 GMT)

Tumori - il racconto della 28enne Stefania : “Non essere soli vale più di un farmaco” : “A 28 anni si progetta il futuro in maniera seria, solitamente si pensa alla carriera, a una famiglia e a una casa, alla bellezza di infiniti viaggi senza una fissa dimora. E’ il tempo delle infinite possibilità, di prospettive lontane, di imprese grandi, di ritmi veloci. A volte però tutto si ferma, rimane sospeso come in una bolla, i ritmi rallentano, i viaggi sono limitati, il lavoro passa in secondo piano, il futuro viene messo ...

Tumori : verso cure più efficaci e su misura ‘per lui e lei’ : Le nuove terapie contro i Tumori, quelle che stimolano il sistema immunitario del paziente a sferzare un attacco diretto alla malattia (immunoterapie), possono divenire ancora piu’ efficaci se diversificate per genere, sfruttando le differenze maschili e femminili nel funzionamento del loro sistema immunitario per sviluppare combinazioni di farmaci diverse “per lui” e “per lei”. Lo spiega all’ANSA Lucia ...

Anatomia - scoperto un nuovo organo : è tra i più grandi del corpo umano. Potrà spiegare Tumori e invecchiamento : È stato scoperto un nuovo organo, tra i più grandi del corpo umano: si chiama interstizio e non è altro che una fitta rete di tessuti interconnessi e pieni di liquido. Si trova diffuso in tutto l’organismo, sotto la pelle e nei tessuti che rivestono l’apparato digerente, i polmoni, i vasi sanguigni e i muscoli. Agisce come un vero e proprio ammortizzatore, ma la sua presenza potrebbe spiegare anche molti fenomeni biologici come la ...

Tumori : i malati hanno 5 volte più probabilità di suicidarsi : I malati di Tumori hanno fino a cinque volte più probabilità di togliersi la vita rispetto alla popolazione generale, per tale ragione hanno maggiormente bisogno di sostegno in modo da identificare e curare la depressione. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio condotto da due ospedali britannici, Birmingham e Londra. Si tratta del più ampio studio britannico condotto fino ad oggi, che ha esaminato i dati di quasi un milione di ...

Salute - uranio : in Serbia “Tumori infantili 18 volte più alti della media UE” : In Serbia, dopo la guerra in Kosovo del 1999, è stata osservata un’incidenza di tumori maligni, malattie del sangue e congenite nella popolazione infantile oltre 18 volte più alta rispetto alla media UE, probabilmente dovuta ai residui dell’uranio impoverito: lo ha spiegato il presidente della Commissione Salute e Famiglia del Parlamento Serbo, Darko Laketic, in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. “In Serbia sono ...

Tumori : ammalarsi costa più che allevare un figlio - +1.600 euro l’anno : Scoprire di avere un tumore, curarsi al meglio, lasciare il lavoro e magari dover viaggiare lontano da casa per sottoporsi alle terapie. ammalarsi di cancro può costare più che crescere un un figlio: oltre 6 mila euro l’anno, pari a oltre 1.600 euro in più rispetto alle spese sostenute per allevare un bimbo. A calcolare l’impatto finanziario di una neoplasia è l’associazione no profit inglese Macmillan Cancer Support, che ...

Tumori - India : rimosso il cancro al cervello più grande del mondo : 1/4 ...

Tumori - nel 2020 le persone vive dopo una diagnosi saranno il +37% in più rispetto al 2010 : Nel 2020 gli italiani che vivranno dopo aver affrontato una diagnosi di tumore, recente o lontana nel tempo, saranno 3,6 milioni, il 37% in più rispetto al 2010. Il dato è contenuto nello studio coordinato dall’Istituto Nazionale Tumori CRO di Aviano in collaborazione con Regione Veneto, Istituto Superiore di Sanità, Airtum e finanziato da AIRC che è parte del progetto Prevalenza e Guarigione dei Tumori in Italia. La ricerca, di grande interesse ...

Zingaretti : “Per i Tumori ‘Proton4Life’ progetto più importate ultimi 10 anni” : Roma, 20 feb. (AdnKronos Salute) – Il progetto di un grande polo di protonterapia a Roma è “la più importante innovazione per il sistema sanitario del Lazio degli ultimi 10 anni. Si basa sulla collaborazione tra eccellenze pubbliche e private, indispensabile per un sistema sanitario di qualità”. Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, presentando il progetto ‘Proton4Life’, un grande polo ...

Firenze. Nuove terapie per i Tumori pediatrici più difficili da curare : È stato inaugurato, in occasione della Giornata contro il cancro infantile, un nuovo Laboratorio di Ricerca di oncologia e ematologia