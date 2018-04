Tumori | Italia divisa in due per prevenzione e cura | al Sud si muore prima

Morte in Italia Meridionale / Si muore di più nel sud del nostro paese : +5-28% di Tumori : Morte in Italia Meridionale, si muore di più nel sud del nostro paese: si parla di una media di 5 - 28% in più dei tumori. Intanto Osservasalute lancia un appello davvero preoccupante.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:01:00 GMT)

Tumori : Italia divisa per prevenzione e cura - al Sud si guarisce meno : Italia spaccata a metà. Si conferma in sanità il divario Nord-Sud, “con ricadute anche gravi sulla salute degli Italiani lungo lo Stivale, come dimostra anche l’ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Criticità che si registrano soprattutto in alcune regioni del Centro Sud“. Lo sottolinea il Rapporto Osservasalute (2017), giunto alla XV edizione. Pubblicato dall’Osservatorio ...

Tumori : nuova combinazione di farmaci - è italiano il primo studio al mondo : La Fondazione Nibit – Network italiano per la bioterapia dei Tumori presenterà il 16 aprile al congresso annuale dell’American Association for Cancer Research (Aacr) in programma a Chicago, i risultati preliminari dello studio Nibit-M4, pensato per valutare per la prima volta la combinazione di un farmaco epigenetico e di un farmaco immunoterapico nel trattamento del melanoma metastatico, completamente made in Italy e supportato in ...

Sesso e Tumori - la relazione pericolosa : il boom di nuovi casi in Italia di cancro alla gola : La cattiva notizia è che nello scorso anno in Italia i nuovi casi accertati dei tumori della gola causati dal Papilloma Virus sono stati 1.900, di cui ben 1.500 negli uomini, ed almeno il doppio sarebbero quelli ancora silenti, ossia quei carcinomi dell’oro-faringe che si stanno sviluppando e che al

Tumori da cellulare : ecco lo studio italiano che conferma la pericolosità di telefonini e radiazioni per la salute umana : Uno studio dell’Istituto Ramazzini di Bologna riapre un argomento molto discusso negli ultimi anni, ma sempre più controverso: i cellulari (e le radiazioni attraverso le quali si propagano i segnali) possono causare Tumori? Nel 2011, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato la radiazione a radiofrequenza (RFR) come un possibile agente cancerogeno per l’uomo. Secondo l’IARC, studi condotti su animali, così come ...

Tumori - le prime terrificanti conferme dallo studio scientifico italiano : rischiano cuore e cervello : Un lieve aumento di Tumori al cuore e al cervello, dovuto all’esposizione alle radiazioni a radiofrequenza emesse da ripetitori della telefonia mobile e a quelle, più dirette sull’organismo, emesse dai cellulari. Sono i primi dati dello studio appena pubblicato su ’Environmental Research’ dall’Istit

Tumori - un team italiano ha scoperto la proteina che ne innesca la crescita : Una scoperta che potrà aprire la strada, in futuro, a nuove terapie per combattere il cancro: è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Pnas, dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, e condotta da studiosi italiani: William Vermi, dell’Università di Brescia, e Emanuele Giurisato, del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo dell’Università di Siena (insieme a Cathy Tournier dell’università di Manchester). Gli studiosi ...

Tumori : ricercatori italiani scoprono il ruolo di una proteina nella proliferazione delle cellule cancerose : Decisivo passo avanti nella conoscenza dei meccanismi che regolano l’azione dei macrofagi nello sviluppo dei Tumori, grazie a uno studio diretto dal professor Emanuele Giurisato del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo dell’Università di Siena, in collaborazione con l’Università di Manchester. Il lavoro di ricerca, appena pubblicato sull’autorevole rivista PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences of the United ...

Tumori - studio Italia-USA : leucemia - alcune cellule predicono il rischio di ricaduta : E’ possibile prevedere fin dalla diagnosi se pazienti colpiti da leucemia linfoblastica acuta di tipo B (B-Lla) avranno maggiori probabilità di ricaduta dopo i trattamenti: lo ha scoperto un gruppo di scienziati del Centro di ricerca ‘Matilde Tettamanti’ e dell’università di Stanford in California. I ricercatori hanno rilevato che alcune particolari caratteristiche funzionali della cellula tumorale, associate alla ...

Tumori - studio italiano : scoperta una nuova proteina "bersaglio" contro il cancro al colon : Tumori, studio italiano: scoperta una nuova proteina "bersaglio" contro il cancro al colon La ricerca dell'Università del Salento promette di contrastare una patologia che è in cima alla classifica dei "big killer"