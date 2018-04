Tumore del pancreas | la chemioterapia prima dell’intervento aumenta la sopravvivenza

“IL Tumore È INOPERABILE” : COLLETTA DEL PAESE LO SALVA/ Soverato - commozione per Orlando operato a New York : Ha TUMORE “INOPERABILE”: COLLETTA dei concittadini di Soverato lo SALVA. Raccolti quasi 500mila euro: così vola a New York e si sottopone all'operazione “impossibile”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:38:00 GMT)

Tumore al polmone : analisi del sangue per una diagnosi precoce : Un esame del sangue può analizzare anche la presenza di un eventuale Tumore al polmone. Gli studiosi della Medical University of South Carolina sono riusciti a individuare due proteine che altro non sono che marcatori tumorali che possono permettere una diagnosi precoce. Nel dettaglio, si tratta delle proteine Lg3bp e C163a presenti nel plasma. Lo studio rappresenta un ulteriore passo avanti verso le nuove metodiche di diagnostica della biopsia ...

Melanoma : pembrolizumab riduce del 43% il rischio di recidiva o morte dopo resezione del Tumore in stadio stadio III : pembrolizumab, terapia immuno-oncologica anti-PD-1, riduce del 43% il rischio di recidiva o morte dopo resezione chirurgica del Melanoma ad alto rischio in stadio stadio III. MSD e l’Organizzazione Europea per la Ricerca e la Cura del Cancro (EORTC) hanno presentato i risultati dello studio di fase III EORTC1325/KEYNOTE-054 che ha esaminato pembrolizumab in terapia adiuvante (cioè somministrato dopo l’intervento chirurgico) nei pazienti operati ...

Tumore del polmone : la combinazione nivolumab e ipilimumab a basso dosaggio riduce il rischio di progressione o morte del 42% rispetto alla chemio : Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ha annunciato oggi i risultati iniziali dello studio registrativo di Fase III CheckMate -227, che ha valutato la combinazione di nivolumab (3 mg/kg) e ipilimumab a basso dosaggio (1 mg/kg) nel trattamento di prima linea dei pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato con elevato carico mutazionale (Tumor Mutational Burden, TMB) (= 10 mutazioni/megabase, mut/Mb). Nello studio, la ...

F1 - Rubens Barrichello miracolato : “Avevo un Tumore - solo il 14% delle persone tornano a casa come prima” : Rubens Barrichello, ex pilota di Ferrari e Williams, ha rivelato di aver vissuto l’esperienza più drammatica della propria vita. Il 45enne brasiliano ha dovuto fare i conti con un tumore benigno al collo. I dettagli li ha rivelati il nativo di San Paolo a Globo Tv: “Una mattina mi trovavo sotto la doccia, quando di colpo avvertii un dolore lancinante alla testa. Sentii come si stesse esplodendo, tanto che dovetti accasciarmi per ...

Tumore del polmone : nuova terapia che riduce del 51% il rischio di morte : La combinazione di pembrolizumab, molecola immuno-oncologica, e chemioterapia migliora significativamente la sopravvivenza dei pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) non squamoso metastatico di nuova diagnosi e riduce del 51% il rischio di morte rispetto alla sola chemioterapia, indipendentemente dall’espressione di PD-L1. Lo confermano i risultati dello studio di fase III KEYNOTE-189 presentati oggi al congresso annuale ...