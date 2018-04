Tuffi | Campionati Italiani 2018 | grande attesa per Chiara Pellacani Al maschile

oasport

: #RT @TorinoClick: Il prossimo fine settimana la #piscinaMonumentale di #Torino accoglierà l’edizione 2018 dei Campi… - c_appendino : #RT @TorinoClick: Il prossimo fine settimana la #piscinaMonumentale di #Torino accoglierà l’edizione 2018 dei Campi… - Canottieri_Mi : Tuffi - Campionati Italiani Assoluti a Torino Elena Bertocchi (e la Canottieri Milano) c’è! - mmanca : RT @quotidianopiem: Il grande mondo dei tuffi torna a Torino! -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Domani cominciano iIndoor a Torino. Un appuntamento importantissimo per iazzurri, anche perchè si tratta della prima tappa di qualificazione agli Europei di Edimburgo del prossimo luglio. Una manifestazione che potrebbe davvero segnare la definitiva consacrazione di, classe 2002. La romana è probabilmente il talento più cristallino della squadra azzurra e lo scorso anno a soli 14 anni è riuscita a conquistare la medaglia d’oro agli Europei Giovanili di Bergen nella gara del trampolino da tre metri, come fece in passato solo una certa Tania Cagnotto.parteciperà a tutte le gare, comprese anche quelle sincro in coppia con Elena Bertocchi (trampolino) e Noemi Batki (piattaforma). Solo dal metro appare meno competitiva rispetto ad altre avversarie, ma la possibilità di staccare il pass europeo nelle altre gare è molto concreta. Se al ...