di vedere le duevivere in", "incontrerò presto il leader nordcoreano Kim", ha dettonel corso della conferenza stamp congiunta con il premier giapponese Abe nella sua residenza di Mar-a-Lag. "Farò tutto il possibile perché l'incontro" con Kim "sia un grande successo, non solo per gli Usa e le duema per tutto il mondo". Tramp ha anche detto che ci sono negoziati in corso sui tre americani detenuti in Corea del Nord e c'è una buona possibilità di farli tornare.(Di giovedì 19 aprile 2018)