Trump - spero che 2 Coree vivano in pace : 01.24 "spero di vedere le due Coree vivere in pace", "incontrerò presto il leader nordcoreano Kim", ha detto Trump nel corso della conferenza stamp congiunta con il premier giapponese Abe nella sua residenza di Mar-a-Lag. "Farò tutto il possibile perché l'incontro" con Kim "sia un grande successo, non solo per gli Usa e le due Coree ma per tutto il mondo". Tramp ha anche detto che ci sono negoziati in corso sui tre americani detenuti in Corea ...