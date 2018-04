quotidianodiragusa

: #FujiYamaTaranto Il 29 Aprile, trofeo regionale 'KENSHIN- BOBO Puglia e Basilicata' ?? LEGGI: - MRBsport : #FujiYamaTaranto Il 29 Aprile, trofeo regionale 'KENSHIN- BOBO Puglia e Basilicata' ?? LEGGI: - SPQRugby : Al via la Fase Regionale del Trofeo Coni Kinder+Sport 2018 - SPQRugby : Trofeo CONI 2018 – Fase Regionale – 1^ Tappa -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Una bella gara servita per gettare le basi per avviare un percorso agonistico che possa durare nel tempo per i piccoli atleti di