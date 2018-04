Trieste Lo sloveno si studierà alla scuola media

Scuola : a Trieste da settembre lo sloveno : ANSA, - Trieste , 18 APR - Lo sloveno non più lingua di minoranza ma comunitaria e dunque potrà essere scelta come seconda lingua, al pari del tedesco, francese e spagnolo, nelle scuole medie di ...

Trieste - da settembre in classe lo sloveno : Lo sloveno passa da lingua di minoranza a lingua della comunità europea e sarà insegnato nelle scuole medie di Trieste come seconda lingua straniera al pari di tedesco, francese e spagnolo. A partire ...

Trieste - da settembre in classe lo sloveno : Nelle scuole medie si potrà sceglierlo come seconda lingua straniera al posto di francese o tedesco o spagnolo. "Non più lingua di minoranza ma comunitaria" ...

'Mamma mia' in sloveno per la prima volta a Trieste : Approda a Trieste la versione slovena di 'Mamma mia!', il musical degli Abba che riscuote successo in tutto il mondo. La compagnia slovena 'Prospot' lo ha presentato per la prima volta nel 2015 e ...