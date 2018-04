Treviso | prete ludopatico brucia 500mila euro della parrocchia al casinò | patteggia due

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 aprile 2018) Ilsi sedeva al tavolo verde. E giocava, giocava., non riusciva a resistere alla tentazione dell’azzardo. E facendo così ha dilapidato un patrimonio. Non personale, ma. Che qualcosa non funzionasse secondo i crismi del perfetto comportamento sacerdotale lo si era capito quando due anni fa don Flavio Gobbo, 48 anni, originario di Preganziol, aveva lasciato la comunità di San Vito e Modesto a Spinea, in provincia di Venezia, ma in diocesi di. In quella occasione aveva scritto una lettera ai fedeli, diceva di essere stanco e di aver bisogno di riposo. Insomma, staccava la spina del servizio pastorale senza però fornire una giustificazione precisa. Le voci avevano cominciato a circolare in paese, anche perché la partenza era stata una specie di fulmine a ciel sereno. Si era cominciato a vociferare di ammanchi nei bilanci, ...