Trapani - scoperta la rete di Messina Denaro : 21 fermi. In manette due cognati del superlatitante : Maxi blitz di Carabinieri, Polizia e Dia. La cosca finanziata con le scommesse on line. Il boss di Marsala: “Si trova nelle zone nostre”

Trapani - scoperta casa di riposo delle torture : “Anziani picchiati e umiliati” : La Guardia di Finanza di Trapani ha arrestato una coppia di coniugi che gestivano una casa di riposo lager per anziani. Nelle immagini si vedono violenze di natura verbale, psicologica e fisica ai danni degli ospiti, spesso anche sedati di notte con medicinali somministrati senza prescrizione medica.Continua a leggere

