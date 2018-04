Trapani | 21 arresti nella rete di Matteo Messina Denaro

Mafia : arresti Trapani - in carcere anche i cognati di Messina Denaro : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - Ci sono anche due cognati del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro tra le persone finita in carcere nell'operazione anti Mafia eseguita all'alba di oggi nel trapanese da Carabinieri, Polizia e Dia. Si tratta di Gaspare Como e Rosario Allegra, i mariti di Bice e

Mafia : arresti Trapani - in carcere anche i cognati di Messina Denaro : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – Ci sono anche due cognati del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro tra le persone finita in carcere nell’operazione anti Mafia eseguita all’alba di oggi nel trapanese da Carabinieri, Polizia e Dia. Si tratta di Gaspare Como e Rosario Allegra, i mariti di Bice e Giovanna Messina Denaro . Secondo gli inquirenti sarebbero stati proprio loro a organizzare la latitanza della primula rossa ...

Spedizioni fittizie - vittima anche Zucchero : arresti pure a Trapani : Sette persone, residenti tra le province di Monza e Brianza, Bergamo, Brescia e Trapani , sono state arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Milano in esecuzione di ordinanza di custodia ...

Trapani - anziani maltrattati in un ospizio abusivo : 2 arresti : Roma, 14 mar. , askanews, Gestivano nella loro abitazione privata, nella frazione Nubia del Comune di Paceco , Trapani , , una casa di riposo per anziani totalmente abusiva, priva di qualsiasi ...

Mafia : arresti Trapani - figlio capomafia voleva acquistare terreno ex senatore D'Alì : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Il figlio del capoMafia di Calatafimi (Trapani), Girolamo Scandariato, arrestato oggi nell'operazione che ha portato all'arresto di dodici persone nel trapanese, voleva acquistare un terreno per piantare alberi di Paulownia. E aveva mostrato interesse per un terreno di