Tragedia a Palermo | giovane si suicida lanciandosi dal balcone

Palermo : auto ferma in galleria - Tragedia sfiorata sull'A20 : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - tragedia sfiorata questa notte in una galleria dell'autostrada A20 Palermo-Messina. Un uomo di 53 anni, palermitano, probabilmente con intenzioni suicide, aveva fermato la sua auto nella corsia di sorpasso di una delle gallerie dell'autostrada, mettendo in pericolo la

Palermo : bombola gas finisce in compattatore - Tragedia evitata in via Veneto : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - tragedia sfiorata questa notte, a Palermo, per una bombola del gas finita in un compattatore dei rifiuti. La bombola era all'interno dei contenitori di 'residuo non riciclabile' di un condominio di via Veneto. "E' un episodio molto grave - spiega il presidente facente

Bimbo di 14 mesi muore di meningite - Tragedia a Palermo : sotto controllo anche la sorella : Un Bimbo di soli 14 mesi è morto ieri all'Ospedale dei Bambini di Palermo per un caso di meningite. Il piccolo Giuseppe, questo il nome del Bimbo, era stato portato di corsa in...