Tradisci la fidanzata? Stai in panchina! Thompson sconta la sua infedeltà

vanityfair

(Di giovedì 19 aprile 2018) Un minuto e cinquantanove secondi in due partite di playoff. Tristanha assistito quasi da spettatore agli ultimi importantissimi match della sua squadra, i Cleveland Cavaliers, impegnati nella post-season NBA. Lui, che durante la stagione regolamentare è sempre stato considerato un pilastro della formazione, paga con ogni probabilità il gossip che lo ha travolto una settimana fa: a pochi giorni dalla nascita della figlia, infatti, il cestista nonché compagno di Khloé Kardashian è stato beccato con un’altra donna in un locale di New York. LEGGI ANCHEKhloé Kardashian chiama la figlia True La notizia del (presunto) tradimento, emersa il 10 aprile, ha fatto in breve tempo il giro dei social e così la sera successiva al Madison Square Garden, in occasione della partita di, sono subito apparsi cartelloni in sostegno di Khloé. Che nel frattempo in Ohio, all’Hillcrest ...