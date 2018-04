Tra questi libri c’è il prossimo premio Strega

La richiesta del Pd? EnTrare nel merito delle questioni. Parla Lorenzo Guerini : ... le telecamere dei giornalisti inseguono senza sosta il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e l'ex premier Romano Prodi , presente e passato del mondo dem. La Casellati, l'ospite più atteso dai ...

Transito lavoratori MessinaServizi - Cgil : 'Restiamo in attesa che l'AmminisTrazione sciolga tutte le questioni ancora aperte' : Sono loro i veri protagonisti della vertenza ancor più di chi ha espresso la volontà politica di costituire la nuova società e che con il loro coraggio si sono fatti carico anche dei colleghi che ...

L'attacco in Siria - una questione che spacca ancora di più il centrodesTra : VIA queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana». Insomma, sembra di capire che con lui al governo, la mano a Putin rimarrebbe ferma e tesa. Sia dal punto ...

Cassa Depositi e Prestiti - Di Maio la vuole Trasformare in banca ma farle cambiare mestiere non è facile. Questi gli ostacoli : Una banca pubblica di investimenti sotto il cappello di Cassa Depositi e Prestiti. È una promessa di realizzazione davvero difficile quella del leader 5 Stelle Luigi Di Maio che l’ha fatta con l’idea di superare così la stretta creditizia che soffoca il sistema produttivo delle pmi. Peccato però che l’operazione, se portata a termine, rischi di essere addirittura controproducente per effetto delle stringenti regole comunitarie ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Camerino : “Il cratere è qui - Tra questi sindaci e queste facce stravolte e stremate” : “Il cratere è qui, tra questi sindaci e queste facce stravolte e stremate. Il prossimo che mi parla di 138 Comuni tutti allo stesso modo coinvolti mi farà perdere seriamente la pazienza. Dobbiamo distinguere chi è distrutto e fa i conti tutti i giorni con questo sisma, oppure diteci chiaramente che dobbiamo andarcene tutti e che ve ne fregate di noi. Adesso il cratere va diviso in fasce a seconda dei livelli di danno per consentire ...

“Si sono detti addio”. Aldo - Giovanni e Giacomo : dopo una marea di voci - la verità. Da tempo spariti dalle scene - i tre comici hanno dato parecchio da pensare in questi mesi. Ma adesso è tutto chiaro : “Ecco cosa è successo Tra noi” : È un po’ di tempo che Aldo, Giovanni e Giacomo sono spariti dalle scene. Anzi, è un bel po’ di tempo in verità. Per questo motivo, già l’estate scorsa, si era fatta avanti con insistenza la voce che gli attori e comici avessero litigato pesantemente e che, di conseguenza, il noto trio fosse a un passo dall’addio. Oggi, mesi dopo, tutta la verità raccontata da Giovanni. Era stata Novella 2000 a lanciare la bomba ad ...

Non sposarti se il partner mosTra questi nove segnali : Questo post è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoPer le coppie fidanzate con un matrimonio all'orizzonte, è importante fare il punto della relazione prima, e non dopo, aver percorso la navata.Anziché spendere tempo ed energie nella pianificazione del matrimonio, pensa a investire un po' di quelle preziose risorse nella relazione – soprattutto se nutri dubbi sulla tua ...

Una questione di cuore e di Tradimenti dietro l'incendio di un carrozzeria a Rivoli : Sono stati incastrati dalla telecamere di sorveglianza del distributore di benzina dove hanno preso il combustibile con cui hanno incendiato una carrozzeria a Rivoli, il 23 agosto scorso. I ...

Vincere al gaming : è sempre una questione di sTrategie : I videogames, a dispetto di quanto si creda, sono attività votate alla competizione e alla vittoria: partecipare non è abbastanza,

F1 - GP AusTralia 2018 : Vettel davanti ad Hamilton grazie alla Virtual Safety Car? Questione di ‘delta time’ : Fiumi di inchiostro e tastiere consumate per cercare di giustificare quanto avvenuto domenica nel corso del giro n.26 del GP d’Australia di F1. Il tema è il seguente: vittoria di Sebastian Vettel grazie alla Virtual Safety Car. L’argomento è stimolante e non è un caso che da giorni tutti cerchino di trovare una spiegazione relativamente al guadagno, in termini di tempo, del tedesco su Lewis Hamilton. In buona sostanza la domanda è: ...

Tiroide e donne in menopausa è il tema cenTrale dei risultati dei questionari di Tiroide - Meriti il Meglio : Tiroide e donne in menopausa è il tema al centro dei risultati del questionario di “Tiroide, Meriti il Meglio”, la campagna di sensibilizzazione della Fondazione Cesare Serono che quest’anno ha voluto puntare sui momenti importanti di cambiamento per le donne, tra cui proprio il periodo della menopausa. Degli oltre 5.000 questionari arrivati in questa edizione, una percentuale significativa, il 10%, è stata compilata da donne in menopausa, a ...

Stipendio di Fabio Fazio bocciato da Cantone/ La questione conTratto interessa la politica? : La questione Fabio Fazio, il suo contratto e i legami con la Rai sono finiti sotto la lente, ma cosa cambierà adesso per Che Tempo che fa e il suo spin off? Ecco le novità(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 11:26:00 GMT)

Trattativa - il legale di Dell’Utri invoca il ne bis in idem : “Ex senatore già processato per questi fatti”. E attacca i pentiti : invoca il ne bis in idem, il principio che vieta di essere processati due volte per lo stesso fatto in presenza di una sentenza definitiva, e attacca i collaboratori di giustizia. Sono i punti fondamentali dell’arringa dell’avvocato Giuseppe Di Peri, legale di Marcello Dell’Utri, al processo sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Per il fondatore di Forza Italia la procura di Palermo ha chiesto una pena pari a 12 ...

Raid razzista - Pd a legale Traini : «Questione più complessa che risarcire rottura di un vetro» : ... fissato processo per Traini Macerata, accoglienza fuori controllo: gli errori della politica, le ombre sulle ong Preghiere per Pamela, le comunità di stranieri: «Macerata non meritava questo» "...