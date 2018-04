Tra le 100 persone più influenti del Time anche l' astrofisica Marica Branchesi e il

Chi sono Branchesi e Testa - i due italiani Tra “i 100 più influenti” di Time : Astrofisica, 41 anni, originaria di Urbino lei, chirurgo originario di Padova lui: sono Marica Branchesi e Giuliano Testa , gli unici due italiani nella classifica delle cento persone più influenti del mondo stilata dalla rivista americana Time . Nota per aver “ascoltato” le onde gravitazionali, Branchesi figura nella categoria “pionieri” della rivista per il suo lungo impegno all'interno della collaborazione ...

Marica Branchesi : ascolta le onde gravitazionali e diventa Tra le 100 persone più influenti al mondo : Grande soddisfazione per il mondo della ricerca italiana. La rivista Time colloca infatti tra le 100 persone più influenti al mondo anche astrofisica italiana Marica Branchesi , che ha " ascolta to" le onde gravitazionali . Un riconoscimento che segue quello del dicembre scorso, quando fu Nature a segnalarla tra le 10 ...

Marigliano - i carabinieri sequesTrano 100 kg di generi alimentari : I carabinieri del reparto nucleo forestali hanno sequestrato questa mattina ben cento chilogrammi di cibo. I prodotti alimentari non riportavano la tracciabilità sull'etichetta. L'operazione dei militari dell'arma rientra nella speciale attività di controllo del territorio per la sicurezza alimentare. Il sequestro è stato portato a termine con l'ausilio e la collaborazione dei carabinieri dei N.A.S., Nucleo Anti Sofisticazione, di Napoli. Il ...