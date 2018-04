Toto Cutugno domenica a Che tempo che fa (Anteprima Blogo) : E' uno degli artisti italiani più conosciuti nel mondo, in particolare nei paesi dell'est europeo. Cantante ed autore fra i più prolifici del nostro panorama musicale. Parliamo di Toto Cutugno che domenica 22 aprile sarà ospite della nuova puntata di Che tempo che fa, il più visto talk show della televisione italiana, in onda anche domenica alle ore 20:40 subito dopo il Tg1 di prima serata.Si annuncia dunque una lunga chiacchierata fra il ...

Leonardo De Andreis/ Video - salvato da Toto Cutugno. Sarà la sorpresa della serata? (Sanremo Young) : Leonardo De Andreis non ha avuto vita facile a Sanremo Young ed in più di un'occasione si è avvicinato di molto all'uscita dalla gara. Come andrà la finalissima?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:48:00 GMT)

Sanremo Young : la giuria duetta con i ragazzi. Ospiti Simon Le Bon e Toto Cutugno : Sanremo Young L’Academy sale sul palco. La novità della quarta puntata di Sanremo Young , in onda stasera, è la presenza di duetti tra i giurati canterini e i sei talenti rimasti, che si giocheranno l’accesso alla finalissima di venerdì 16 marzo. Per l’occasione Rocco Hunt canterà Nu journo buono, brano con cui arrivò al primo posto nella sezione “Nuove Proposte” al Festival di Sanremo 2014, l’inarrestabile Iva Zanicchi canterà ...

Toto CUTUGNO/ “Ho avuto la fortuna di scrivere - insieme a Minellono - 13 canzoni per Celentano" (Sanremo Young) : Il celebre cantautore TOTO CUTUGNO è ospite nella finale di Sanremo Young. Si esibirà al fianco dei ragazzi in gara e sarà protagonista nello Showdown.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 09:18:00 GMT)

Sanremo Young - anticipazioni puntata 14 marzo : duetti con i giudici - ospiti Simon Le Bon-Toto Cutugno : Sanremo Young, la quarta e penultima puntata andrà in onda mercoledì 14 marzo alle 21.25 su Rai1 (la finalissima è in programma venerdì 16). Ecco cosa succederà nel talent show condotto da Antonella Clerici e in onda dal teatro Ariston: concorrenti in gara, giudici e ospiti. Sanremo Young, il meccanismo Ogni cantante presenterà al pubblico […] L'articolo Sanremo Young, anticipazioni puntata 14 marzo: duetti con i giudici, ospiti Simon Le ...