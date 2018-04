Torta di Mele con pane riciclato | la VIDEO-RICETTA dell' appetitoso dolce

Come si fa la Torta di mele Pink Lady : 40 minuti per prepararla, 50 per cuocerla. In un’ora e mezza (e facilmente) potete avere la cucina invasa da uno dei profumi più rassicuranti che esistano, quello della torta di mele. E prepararvi alla merenda perfetta. Abbiamo chiesto a Pink Lady® la ricetta della torta di mele classica, che sfrutta l’aroma di questa mela unica. Una varietà nata grazie all’intuizione di un ricercatore australiano – John Cripps – ...