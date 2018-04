Toro e Milan fanno troppo poco E il punto non serve a nessuno

Belotti - osservato speciale. Gli occhi di Toro e Milan su di lui : Stasera la sfida che può decidere il futuro europeo dei due club. Mazzarri chiede al Gallo di tornare al gol, Gattuso lo corteggia L'osservato speciale è sempre lui, Andrea Belotti. L'attaccante che ...

La sfida che può separarle. Toro e Milan - stagione a specchio : Percorsi simili fino a qui, ma solo chi vince domani resta in corsa per Europa League o 4º posto All'andata, Milan-Toro 0-0 era stato il capolinea di Montella. Anche Toro-Milan di domani sera ...

Prima il Milan - poi l'Atalanta. Il Toro si gioca tutto nella settimana della verità : Corsa all'Europa League: steccano anche le rivali. Mazzarri ritrova Niang e prepara il turnover Crescono i rimpianti, ma resta intatta la speranza. Il Toro frenato dal Chievo guarda la classifica, in ...

Calciomercato - il valzer di attaccanti : bombe per Juve - Milan e Inter - svolta Fiorentina - Genoa - Toro e Samp : Il campionato di Serie A è entrato ormai nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. Si preannuncia un’estate caldissima, in particolar modo grande movimento di attaccanti, incredibile valzer. Partiamo dall’Atalanta, potrebbe partire Petagna, si segue con grande attenzione Alberto Cerri, protagonista di una grande stagione con il Perugia, occhi anche su NesTorovski del ...

Il Milan va piano - il Toro no : è maxi volata : Gli ultimi tre turni hanno rimescolato la carte nella corsa all'Europa League. Adesso sono in cinque a giocarsi due posti. E finire settimi potrebbe non bastare Tre partite in otto giorni e, dietro le ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : Icardi spreca - derby di Milano pari! Respiro Sassuolo - poker Toro: nei recuperi della 27^ giornata il derby della Madonnina termina senza reti ma con tante emozioni. Pareggio in extremis del Sassuolo, poker Torino

Napoli nuovamente al comando - la Juve mata il Toro. Rinascita Milan : Roma - Inter e Lazio nel mirino : Napoli nuovamente al comando, la Juve mata il Toro. Rinascita Milan: Roma, Inter e Lazio nel mirino Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli nuovamente AL comando- Dopo i successi di ieri di Roma, Chievo e Genoa, il 25°turno di Serie A conferma il primato del Napoli sulla Juventus. I bianconeri archiviano la pratica Torino con un gol decisivo di Alex Sandro. ...