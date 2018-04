Torna il Fan Caraoke su Rai 2 | Alvaro Soler e Cristina D’Avena tra i primi ospiti

Stefano De Martino/ L'inviato Torna in Italia pronto a riabbracciare il figlio Santiago (Isola dei Famosi) : Stefano De Martino conclude questa sera il suo ruolo di inviato de L'Isola dei famosi: il suo percorso caratterizzato dalla nostalgia di casa e da una tragedia.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 22:03:00 GMT)

Perfect Dark sta per Tornare? Una battuta di Rare scatena le teorie dei fan : La serie di sparatutto Perfect Dark di Rare è da tempo scomparsa dai radar del mercato, con l'ultimo capitolo della stessa che risale al 2010. Dopo quasi una decade di silenzio assoluto, lo studio britannico potrebbe aver lanciato un primo indizio del ritorno della saga, almeno stando ad alcune teorie dei fan che solcano l'etere in queste ore.Il profilo ufficiale di Rare ha infatti risposto a un utente che aveva pubblicato un paio di ...

Stefano De Martino Torna dall'Honduras - subito a Milano dal figlio : «Mai più senza Santiago» : Stefano De Martino è tornato dall'Honduras e può finalmente riabbracciare il figlio Santiago. Nonostante l'incarico di inviato dell'Isola dei Famosi gli abbia fatto...

Isola - Stefano “lo ha fatto subito”. Dopo tre lunghi mesi in Honduras - De Martino è arrivato in Italia. Felice - soddisfatto ma con un desiderio enorme… La prima cosa quando è Tornato? Ovviamente - questa : Eccoci. Ci siamo. Mancano poche ore e poi scopriremo chi sarà il vincitore della tredicesima edizione dell’Isola dei famosi. Un’edizione piena di colpi di scena, quella di quest’anno, che ha sollevato non poche polemiche. Tutto è iniziato con Eva Henger che, durante la seconda puntata, ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana quando tutti erano ancora nella villa e il gioco non era ufficialmente iniziato. Quell’accusa è costata ...

Queen Beyoncé è Tornata e - non so voi - ma io la trovo fantastica : Prima afroamericana ad esibirsi in prima linea al Coachella festival 2018. Un’esibizione slittata di un anno, a causa della sua gravidanza gemellare. Tempo che le ha permesso di pianificare uno degli show più incredibili del quale sia mai stata protagonista. Non so voi, ma io faccio fatica a ricordare, nella storia della musica – a parte forse Madonna – una performer che possa essere paragonata a Queen Beyoncé. Grinta, ...

Stefano De Martino Torna dall'Honduras : gli abbracci con Santiago nel centro di Milano : Stefano De Martino è tornato dall'Honduras e può finalmente riabbracciare il figlio Santiago. Nonostante l'incarico di inviato dell'Isola dei Famosi gli abbia fatto...

Stefano De Martino Torna in Italia e riabbraccia il figlio Santiago : Santiago De Martino compie 5 anni: gli auguri di mamma Belen e papà Stefano (foto e video) Gli auguri di Stefano De Martino e Belen Rodriguez al figlio Santiago Tre mesi lontani, distanti circa 9.217 km. Stefano De Martino è finalmente tornato in Italia, a Milano, dopo aver passato quasi 90 giorni in Honduras, in quanto inviato dell'Isola dei famosi.prosegui la letturaStefano De ...

Stefano De Martino Torna a casa dopo l'Isola dei Famosi e abbraccia Santiago : il dolce scatto : Sono trascorsi quasi tre mesi da quando Stefano De Martino raccontava quanto gli sarebbe pesato non vedere il figlio...

Uomini e Donne/ Giordano non Torna - Lorenzo Riccardi al settimo cielo : una sorpresa per i fan (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. In arrivo la nuova registrazione, cosa accadrà? Giordano Mazzocchi in dubbio; grande sorpresa per Lorenzo Riccardi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Torna Fan Caraoke su Rai 2 : ecco quando : Nuova edizione di Fan Caraoke in arrivo su Rai 2: alla conduzione un inedito trio composto da Andrea Perroni, Giorgia Palmas e Brenda Lodigiani Fan Caraoke riTorna su Rai 2 con un’edizione completamente rinnovata. Il programma on the road è pronto a partire con protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo e alcuni loro fan pronti a sfidarsi pur di incontrare il loro beniamino. ecco le anticipazioni e le novità. Fan Caraoke 2018: ...

Vanessa Incontrada Torna in tv! La notizia sta facendo esultare i fan della bella spagnola che ormai avevano perso la speranza di ammirarla ancora sul piccolo schermo. Dove la rivedremo? Beh - questa sì che è una sorpresa… : Da quanto tempo non vediamo Vanessa Incontrada in televisione? È un bel po’ di tempo. Più o meno dai tempi di “Scomparsa”, la fiction Rai girata a San Benedetto del Tronto che, un anno fa – più o meno – fece il botto andando ben oltre le aspettative di ascolti e share. Ebbene, per la gioia di tutti quelli che la amano, Vanessa Incontrada torna in televisione. Davvero? Sì. La vedremo protagonista di una nuova fiction Rai dal titolo “Il capitano ...

Stefano Calvagna Torna dietro la macchina da presa per raccontare le baby gang e il cyber bullismo : Il cineasta romano Stefano Calvagna riparte con una nuova opera. Dopo aver girato un film internazionale a Londra, con attori del calibro di Sean Cronin (Mission: Impossible – Rogue Nation, Harry Potter e la camera dei segreti), Ilario Calvo (Rush di Ron Howard e la famosa serie tv internazionale Outlander) e Adam Shaw (Salvate il soldato Ryan, Red 2, Doctor Who serie tv), torna alle origini con un docufilm sulle realtà di una Roma cruda e ...

Isola - gli auguri di Stefano De Martino in diretta al figlio Santiago : 'Non vedo l'ora di Tornare' : Lo slittamento di una puntata dell' Isola dei famosi non ha permesso a Stefano De Martino di festeggiare il compleanno del figlio avuto con Belen, Santiago . L'inviato dell'Isola però non ha perso l'...

Isola - gli auguri di Stefano De Martino in diretta al figlio Santiago : «Non vedo l'ora di Tornare» : Lo slittamento di una puntata dell' Isola dei famosi non ha permesso a Stefano De Martino di festeggiare il compleanno del figlio avuto con Belen, Santiago . L'inviato dell'Isola però non ha perso l'...