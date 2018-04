TONINELLI | M5S “GOVERNO CON LEGA | MAI CON BERLUSCONI” Toti sta con Salvini

TONINELLI - M5S - : se Casellati fallisce intesa col Pd : Dopo il nulla di fatto di ieri la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati ha fissato il secondo giro di incontri con i partiti, come da mandato esplorativo conferitole dal Capo dello ...

TONINELLI (M5s) : “Facciamo partire il governo - con chi interessa poco” : Toninelli (M5s): “Facciamo partire il governo, con chi interessa poco” “Facciamo questo contratto, facciamo partire ilgoverno e facciamo le cose che sono scritte in questo contratto.Con chi mi interessa poco” dice il capogruppo M5s al Senato. Ieri la giornata di consultazioni di Casellati non ha portato novità. Oggi il secondo round Continua a leggere

Il capogruppo M5S alla Camera Danilo TONINELLI : "Se Casellati fallisce spero nel Pd. Ma Renzi o no conta l'intesa sul programma" : Il capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, Danilo Toninelli, ribadisce il no dei pentastellati a Silvio Berlusconi: "È impossibile - ha detto a Rtl 102.5 - perché ha fatto fallire il paese e lo dimostrano 24 anni della sua carriera politica. E poi ci sono divergenze politiche enormi. Non siamo autolesionisti".Ma il Movimento che cosa preferirebbe? Toninelli non ha risposto: "Non posso rispondere perché andrei a pestare i piedi ...

La furia del M5s contro il Cav. TONINELLI : Siamo noi i killer di Berlusconi : La furia antiBerlusconiana del Movimento 5 Stelle. Dopo gli strali di Alessandro Di Battista, è Danilo Toninelli ad andare all'attacco del Cavaliere. Lo fa in televisione, negli studi di Cartabianca su Rai3. "Mi interessa poco la scenetta comica-barra-teatrale al Quirinale - tuona il capogruppo dei Cinque Stelle al Senato - ricordo solo che Silvio Berlusconi è uscito dal Parlamento grazie a M5s che in quella Giunta nella quale lo volevano ...

Cgil chiama - M5S risponde : TONINELLI incontra Camusso per parlare della Carta dei diritti del Lavoro : La Cgil chiama il Parlamento, e il Movimento 5 Stelle risponde per primo. Oggi alle 15,30 la leader Susanna Camusso (accompagnata da Tania Scacchetti, che in segreteria ha la delega al Lavoro) incontrerà il capogruppo al Senato Danilo Toninelli nella sede del gruppo a Palazzo Carpegna. Al centro della riunione ci sarà la Carta dei diritti universali del Lavoro.L'incontro fa seguito alla lettera aperta che il segretario generale ...

Pd - Martina 'Impossibile confronto con M5s'. TONINELLI 'Troviamo punti d unione'. Orlando attacca Renzi : ... se Renzi ha cambiato idea e pensa di dover svolgere e assolvere un ruolo e una funzione politica di direzione in questa comunità anche dopo il 4 marzo, ha una via primaria: ritirare le dimissioni, ...

TONINELLI - M5s - a Pd : cerchiamo convergenze per il bene del paese : Roma, 6 apr. , askanews, 'Il Pd non strumentalizzi il senso delle mie parole e non cerchi pretesti. Abbiamo idee differenti ed è evidente che la nostra visione critica sull'operato del governo del Pd ...