“Tiratelo fuori!” L’ex sindaco muore nell’auto in fiamme Prima lo schianto | poi la fine

(Di giovedì 19 aprile 2018) Stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro quando, all’altezza di Latiano lungo la superstrada che collega Brindisi a Taranto l’auto con a bordo Lorenzo Caiolo, 64 anni, si è scontrata con un mezzo che procedeva sullo stesso senso di marcia. Un impatto fortissimo. L’auto che si cappottata diverse voltedi incendiarsi. Il conducente, sembrerebbe il figlio 31enne, che riesce ad uscire mentre Caiola è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Inutili i tentativi di spegnere lecui si sono prestati alcuni automobilisti testimoni della terribile scena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Brindisi. L’arteria è rimasta bloccata per alcune ore. Docente di Italiano e Storia in pensione presso l’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Laura Morvillo” di Brindisi. Il prof. Caiolo aveva 64 anni ed era di San Vito dei ...