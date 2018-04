Time | Trump e Kim tra i più influenti

Attacco alla Siria - Trump : 'Non è finita'; aerei russi in stato di combatTimento : Un centinaio di missili [VIDEO] , un Attacco condotto sia con missili tomahawk lanciati da unità navali, sia con jet militari. Protagoniste le forze armate di Stati Uniti , Francia e Regno Unito , ...

Attacco alla Siria - Trump : 'Non è finita'; aerei russi in stato di combatTimento Video : Un centinaio di missili [Video], un Attacco condotto sia con missili tomahawk lanciati da unita' navali, sia con jet militari. Protagoniste le forze armate di Stati Uniti, Francia e Regno Unito, obiettivo alcuni siti di Damasco ed Homs che, secondo il Pentagono, nasconderebbero i presunti depositi di armi chimiche in possesso del governo Siriano. Donald Trump, Theresa May ed Emmanuel Macron sono dunque passati alle vie di fatto, 'punendo' il ...

ULTime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Paul Ryan - speaker del Congresso non si ricandida. Successore di Trump? : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora Usa: Paul Ryan, lo speaker della Camera non si ricandiderà nel gennaio 2019. Lascia il seggio, pronto come Successore di Trump? (11 aprile 2018).(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:40:00 GMT)

L'avverTimento di Trump alla Russia spaventa Wall Street : Due ore prima della chiusura di Wall Street è prevista la diffusione delle minute del FOMC, ossia dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria tenutasi a marzo. Intanto ad appesantire il ...

New York Times : Fbi perquisisce l'ufficio dell'avvocato di Trump : Michel Cohen al centro dell'accordo accordo con la pornostar Stormy Daniels per il suo silenzio sui rapporti con il presidente Usa

Germania : commercio in calo - sTime negative. Pesano le tariffe di Trump : Gli ultimi dati commerciali confermano che l'economia tedesca ha avuto un inizio debole per il nuovo anno. Sia le esportazioni che le importazioni hanno avuto un impatto inaspettato in febbraio. Le ...

ULTime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Trump - pugno di ferro su immigrati. Stop al 'catch and release' - 7 aprile - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: centrodestra unito da Mattarella. Si ricompatta il centro-destra. Trump dice basta alla prassi del catch and releas

ULTime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Usa : prima sentenza Russiagate - Trump ‘rischia’? (2 aprile 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, 3 aprile 2018, ultim'ora: Usa, prima sentenza del Russiagate contro l'avvocato che mentì al FBI. Rischi per Trump nelle prossime settimane? Gli scenari(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:35:00 GMT)

Guerra dazi - Cina contro 128 prodotti Usa/ UlTime notizie - vera sfida a Trump? Pechino sta prendendo tempo : Guerra sui dazi, risposta della Cina su 128 prodotti Usa dopo le sanzioni di Trump: Ultime notizie, Pechino contro la Casa Bianca, colpite frutta e carne di maiale. E il vino italiano..(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 15:20:00 GMT)

GUERRA DAZI - CINA CONTRO 128 PRODOTTI USA/ Sfida a Trump - ulTime notizie : “ci guadagna il vino italiano” : GUERRA sui DAZI, risposta della CINA su 128 PRODOTTI Usa dopo le sanzioni di Trump: ultime notizie, Pechino CONTRO la Casa Bianca, colpite frutta e carne di maiale. E il vino italiano..(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 12:02:00 GMT)

Guerra Dazi - risposta Cina su 128 prodotti Usa/ UlTime notizie - Pechino attacca Trump : colpite frutta e carne : Guerra sui Dazi, risposta della Cina su 128 prodotti Usa dopo le sanzioni di Trump: Ultime notizie, Pechino contro la Casa Bianca, colpite frutta e carne di maiale. Gli scenari(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 10:42:00 GMT)

Trump - l’ossessione per Amazon e Bezos : minaccia di nuove tasse è avverTimento da offrire sull’altare dell’America First : Dimenticate Facebook. La vera “ossessione” di Donald Trump, in questi giorni, non sono Mark Zuckerberg e il furto di milioni di profili social a opera di Cambridge Analytica. L’oggetto delle ire del presidente sarebbero invece Amazon e il suo proprietario Jeff Bezos. Secondo il sito di informazione Axios, Trump starebbe cercando un appiglio legale – legge antitrust o sulla concorrenza – per modificare il regime fiscale cui è sottoposta la ...

Il Financial Times conferma : "Kim ha visitato Pechino". Il leader nordcoreano si prepara così al vertice di maggio con Donald Trump : Kim Jong Un è stato a Pechino e il suo primo viaggio all'estero da quando ha assunto la guida della Corea del Nord nel 2011 è stato orientato sul summit che dovrebbe tenersi a maggio con Donald Trump. A fare luce sul misterioso viaggiatore che si trovava all'interno del treno ufficiale nordcoreano arrivato nella capitale della Cina è il Financial Times, che cita due fonti.A maggio Kim potrebbe incontrare Trump in un vertice ...

UlTime notizie/ Di oggi - ultim'ora Usa : Trump - pornostar Stormy Daniels "minacce per farmi tacere" - 26 marzo - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora Usa, pornostar Stormy Daniels vs Donald Trump, "rapporti con lui nel 2006, minacce ricevute nel 2011, poi l'accordo.