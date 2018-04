TIM Genish a Elliott | scontro tra azionisti è dannoso per Telecom Italia

Genish : «Con Mediapro nuove prospettive per TIM nel mondo del calcio» : Amos Genish ha parlato dei piani futuri del colosso della telefonia, spiegando che l'arrivo di Mediapro lascia spazio a nuove prospettive nel mondo del calcio. L'articolo Genish: «Con Mediapro nuove prospettive per Tim nel mondo del calcio» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'amministratore delegato di TIM Amos Genish avverte Vivendi e Elliott : "Stop alla telenovela il prima possibile" : Un appello ai due contendenti per porre finire alla "telenovela" il prima possibile. Dalle colonne del Sole 24 ore è L'amministratore delegato di Tim, Amos Genish, ad avvertire Vivendi, primo azionista del gruppo telefonico, ed Eliott, che preme un cambio alla guida della società, del fatto che un "conflitto prolungato" tra gli azionisti è "molto rischioso e dannoso".Il riferimento è agli scontri degli ultimi giorni, ...

TIM - Cdp è già in manovra. Missione Usa per l'ad Genish : Cominciano le grandi manovre della Cassa Depositi e Prestiti, la lenta salita che porterà il braccio finanziario dello Stato ad accumulare fino al 5% di Tim. In Borsa gli scambi sul titolo sono ...

TIM : lista Vivendi per Cda con Genish ceo : ANSA, - MILANO, 5 APR - Vivendi presenta la sua lista per il cda di Tim. La rosa di dieci candidati sarà guidata dal ceo Amos Genish che, si legge in una nota del gruppo francese, "ha il pieno ...

Genish (TIM) : «Serve indagine - rischiamo cartello tv dopo accordo Sky - Mediaset» : «La convergenza dei contenuti, unita alla connettività, costituisce un modello di business sostenibile che può aumentare i ricavi e la soddisfazione dei clienti. Detto ciò, non abbiamo molti dettagli sulla cooperazione Sky-Mediaset e aspettiamo di vedere come funzionerà. Credo che le autorità dovranno esaminare l'intesa attentamente per evitare che dia luogo a una concentrazione ancora maggiore rispetto ...

Genish : «Evitare un cartello Sky-Mediaset. Vorremmo il calcio su TIMvision» : L'Ad di Tim offre una sua visione dell'accordo tra Sky e Mediaset e parla dei piani di Tim, intenzionata a portare il calcio su TIMvision a un determinato prezzo. L'articolo Genish: «Evitare un cartello Sky-Mediaset. Vorremmo il calcio su TIMvision» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

TIM - Genish non preoccupato da accordo Sky-Mediaset ma serve indagine per scongiurare cartello : Teleborsa, - L'operazione Sky-Mediaset non metterà il bastone tra le ruote a TIM, anche se sarebbe opportuno un esame attento da parte delle autorità competenti. Così l'Amministratore Delegato di TIM, ...

TIM - al cda il piano di Genish per rispondere alle critiche di Elliott : MILANO - Telecom Italia , segui in Borsa , debole a Piazza Affari nel giorno del cda che discute dell'avanzata del fondo Elliott nel capitale e della sua richiesta di sostituire sei consiglieri, cui ...

TIM - Bollorè e Genish si incontrano a Parigi per fare il punto sul piano Elliott : Teleborsa, - Incontro a Parigi tra Vincent Bollorè numero uno di Vivendi e l'Amministratore delegato di TIM , Amos Genish . I due, secondo quanto riportano alcuni rumors, si sarebbero dati ...

TIM - FONDO ELLIOTT “REVOCA 6 CONSIGLIERI TELECOM”/ Sfiducia a Vivendi ma resta l’ad Genish : Telecom, FONDO ELLIOTT chiede revoca di 6 CONSIGLIERI Tim in quota Vivendi: Sfiducia a Bollorè e al presidente de Puyfontaine. Presentati 6 amministratori possibili: resta l'Ad Genish(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:35:00 GMT)