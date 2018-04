Tim | Elliott | è tempo di cambiare | serve board indipendente

L'amministratore delegato di Tim Amos Genish avverte Vivendi e Elliott : "Stop alla telenovela il prima possibile" : Un appello ai due contendenti per porre finire alla "telenovela" il prima possibile. Dalle colonne del Sole 24 ore è L'amministratore delegato di Tim, Amos Genish, ad avvertire Vivendi, primo azionista del gruppo telefonico, ed Eliott, che preme un cambio alla guida della società, del fatto che un "conflitto prolungato" tra gli azionisti è "molto rischioso e dannoso".Il riferimento è agli scontri degli ultimi giorni, ...

Tim - management in disaccordo con piano Elliott : Teleborsa, - Tutte le proposte avanzate nel piano Elliot "sono state già attentamente analizzate dal management e, con l'eccezione di potenziali opzioni strategiche per Sparkle, non sono state ...

Il management di Tim boccia il piano Elliott : Il piano di Elliott, prevedendo "una riduzione radicale del perimetro" del gruppo, non rappresenta una strategia sostenibile per Tim nel lungo periodo e non è il modo migliore di creare valore" oltre a non essere "coerente con il piano strategico" messo a punto dall'amministratore delegato Amos Genish. Lo afferma il management di Tim in una presentazione pubblicata sul sito.Il piano approvato da Tim viene definito il "percorso migliore ...

Tim - Vivendi attacca Elliott : 'Vuole imporre lo smantellamento del gruppo' : ' Elliott afferma di sostenere strategia di Amos Genish ma in realtà vuole imporre un nuovo, differente corso focalizzato sullo smantellamento del Gruppo ' . Questo uno dei passaggi più forti di ...

Vivendi contro Elliott : "Vuole smantellare Tim" : Si consuma giorno dopo giorno lo scontro fra Vivendi e il fondo americano Elliott sulla gestione di Tim. Oggi si riunisce il Cda straordinario, dopo che la Consob che da tempo ha acceso un faro sulla gestione dei francesi, ha chiesto di integrare le informazioni a disposizione dei soci in vista dell'assemblea del 24 aprile.Vivendi apre la giornata con un comunicato al vetriolo contro Elliott, in cui afferma che il fondo Usa vuole lo ...