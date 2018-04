TIM | clima incandescente in vista dell' assemblea

Clima : primo accordo della storia per ridurre le emissioni del trasporto maritTIMo internazionale : Dopo due settimane di intensi negoziati presso l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) è stato raggiunto il primo accordo della storia per ridurre le emissioni del trasporto marittimo e per eliminarle quanto prima in questo secolo. La strategia identifica livelli di ambizione per il settore facendo notare che l’innovazione tecnologica e l’introduzione di carburanti e/o fonti di energia alternativi saranno fondamentali per raggiungere gli ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Video - clima da ulTIMo giorno di scuola : naufraghi in partenza : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni. I naufraghi sono in partenza per l'Italia; intanto Francesca Cipriani è in lacrime e svela il suo grande desiderio(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 08:35:00 GMT)

Monza - botte ai bimbi : maestra agli arresti domiciliari/ UlTIMe notizie Varedo : clima di terrore all'asilo : Monza, botte ai bimbi: maestra agli arresti domiciliari. clima di terrore all'asilo di Varedo: calci e insulti dall'insegnante di 45 anni, registrata dalle telecamere. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:46:00 GMT)

Clima - laghi più caldi e più piante montane : il Cnr tira il bilancio degli ulTIMi 25 anni : Il riscaldamento globale inizia e mostrare i suoi effetti sugli ecosistemi di montagna, laghi e mare anche del nostro Paese. Negli ultimi due decenni infatti, “la copertura vegetale” delle Alpi e degli Appennini “è aumentata così come si è allungata la durata della stagione vegetativa e la presenza di specie ‘termofile‘”, specie cioè legate a climi più miti, dimostrando che gli ecosistemi d’alta quota ...

Agguato in sala slot - il killer è il fratello della vitTIMa. «Tra loro clima teso». Ma sul movente è giallo : Due persone sono state sottoposte a fermo per l'Agguato, con duplice omicidio, in una sala slot nel bergamasco: ieri un uomo, accompagnato da una donna, ha ucciso il 51enne Carlo...

Clima - l’ambizione dell’OCSE : quasi zero emissioni di carbonio per il trasporto maritTIMo entro il 2035 : L’impiego di tutte le attuali tecnologie conosciute potrebbe rendere possibile la quasi totale decarbonizzazione del trasporto marittimo entro il 2035, secondo un nuovo rapporto pubblicato dal Forum Internazionale dei Trasporti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 4 diversi percorsi di decarbonizzazione esaminati nello studio ridurrebbero le emissioni di CO2 del trasporto marittimo internazionale tra l’82% e il ...

Clima - NOAA : febbraio 2018 il più freddo degli ulTIMi 4 anni nel mondo : L’Agenzia statunitense per gli oceani e l’atmosfera (NOAA) ha reso noto che febbraio 2018 è stato il più freddo dal 2014 nel mondo e il più freddo in Europa dal 2012. Lo scorso febbraio è stato anche l’11° febbraio più caldo dal 1880, anno in cui hanno avuto inizio le rilevazioni meteorologiche. Per quanto invece riguarda il periodo dicembre-febbraio, quindi la stagione invernale nel suo complesso, è stato il 5° inverno più ...

Clima : piano d’azione Ue per aumentare gli invesTIMenti eco-durevoli : E’ stato presentato il piano d’azione per realizzare un sistema finanziario che sostenga il programma dell’Unione europea per il Clima e lo sviluppo sostenibile. Tre gli obiettivi: orientare i flussi di capitale verso gli investimenti eco-durevoli, gestire i rischi finanziari derivanti dai cambiamenti Climatici, le catastrofi naturali, la degradazione dell’ambiente e le problematiche sociali, favorire la trasparenza e la ...

”Se fate così me ne vado”. Isola dei famosi : l’ulTIMatum di Alessia Mancini. Massima allerta per la produzione - alle prese con l’ira (e la minaccia) della naufraga più seguita. Clima teso : Alessia Mancini sempre più protagonista all’Isola dei famosi. L’ex velina mora di Striscia la notizia ha conquistato i telespettatori del reality show di Canale Cinque e si sta ritagliando un ampio spazio all’interno del gruppo di naufraghi. la scorsa settimana si è resa protagonista di un’accesa lite con l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta ma, in una chiacchierata con Gaspare, Alessia ha detto: ...