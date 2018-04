Tim | Bollorè | in Italia serve coraggio

Tim - Bolloré e la campagna d’Italia : Silenzio sul fronte di Vincent Bolloré, diviso fra i suoi problemi in Francia e la battaglia su Tim in Italia: nessuna intervista, ormai da un’eternità. Per questo si attende con impazienza giovedì l’assemblea generale di Vivendi, la media company francese, dove, in quanto «patron», lui assicura ogni anno uno show personale. Forse fornirà qualche i...

Tim E CDP/ Calenda difende la mossa anti-Bollorè : Cottarelli - "preoccupato tornino le partecipazioni statali" : Cassa depositi e prestiti entrerà in Telecom Italia. Vivendi ha diverse possibili mosse dinanzi a sé per decidere come agire in Tim dopo la decisione di Cdp(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 21:03:00 GMT)

Vivendi ora a rischio take-over Bollorè si gioca tutto con Tim Perché il bretone è finito nell'angolo : Dopo l’accordo, a sorpresa, tra Mediaset e Sky sui contenuti che potrà trasformarsi entro fine anno in un’alleanza strategica con la cessione delle attività di pay-tv del gruppo italiano a quello di Rupert Murdoch, Vincent Bolloré deve uscire dall’angolo in cui si è infilato da 15 mesi e fare leva su Telecom Italia per rilanciare il suo progetto di “anti Netflix” del Sud Europa, ...

L'intreccio Sky-Mediaset-Tim e il «nemico» Bolloré all'angolo : Con l'accordo raggiunto venerdì sera con Sky, Mediaset torna a fare l'editore, accantonando la via dello sviluppo autonomo di piattaforme a pagamento - Premium - che negli anni si è rivelata una fonte ...

Bollorè fa cassa per la guerra Due miliardi per il rilancio su Tim Scott Jovane - mission convergenza : Con una mossa a sorpresa come timing ma già nell’aria da qualche mese, Vivendi cede la propria partecipazione nel produttore francese di videogiochi, Ubisoft, per 2 miliardi di euro. Vincent Bolloré non può permettersi altri passi falsi, pena il fallimento del suo progetto di dar vita a una Netflix d’Europa, dunque è probabile che possa usare parte del ricavato per rafforzare la presa in Telecom Italia (da cui i francesi possono ricavare un maxi ...

Tim - Bollorè e Genish si incontrano a Parigi per fare il punto sul piano Elliott : Teleborsa, - Incontro a Parigi tra Vincent Bollorè numero uno di Vivendi e l'Amministratore delegato di TIM , Amos Genish . I due, secondo quanto riportano alcuni rumors, si sarebbero dati ...

Grandi manovre in Tim - Bollorè vede Scaroni : Colloquio mattutino mercoledì 7 marzo, a Milano, presso una sala del Park Hyatt fra Vincent Bollorè, patron di Vivendi, primo socio di Tim con il 23,94% e Paolo Scaroni, ex ad di Eni, manager di lunga ...

Mediaset prima vitTima delle urne. Il Biscione fa -6% Il voto costringe Berlusconi all'accordo con Bollorè Addio al risarcimento miliardario e intesa con Tim e Canal+ : Mercati che reagiscono con prudenza al risultato delle elezioni politiche 2018 in Italia, da cui come previsto non esce un vincitore in grado di fare un governo coi soli propri voti. A Piazza Affari i trader hanno già individuato la vittima sacrificale di questa situazione: Mediaset, la cui posizione negoziale nei confronti di Vivendi risulta indebolita dalla débâcle elettorale di Forza Italia. Silvio Berlusconi dovrà accettare un accordo con ...