Ti squaglio nell' acido | altra prof minacciata

“Ti squaglio nell’acido” : minacce choc alla professoressa in aula - sotto gli occhi dei compagni divertiti. Un caso tutto italiano davvero agghiacciante. Per lo studente è finita così (scontate le polemiche) : Una sequenza diventata virale in rete, agghiacciante. E che però non ha portato al momento ad alcuna sanzione nei confronti di uno studente nonostante le violente minacce a un insegnate, durante le ore di scuola. Ne parla Il Messaggero, un episodio assurdo capitato a Velletri: lo studente minaccia, bestemmia e inveisce contro la prof, davanti ai compagni che ridono, mentre qualcuno riprende tutto con il cellulare. “Te squaglio ...