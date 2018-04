The Voice of Italy 2018 Knock Out | diretta 19 Aprile | Chi sarà eliminato? Il web tifa

The Voice of Italy 2018 - al via I Knock Out : La quinta edizione di The Voice of Italy entra nel vivo con la prima puntata dei Knock Out: i quattro giudici pronti a selezionare i primi semifinalisti C’è grande attesa, ma anche tensione per la prima puntata dei Knock Out di The Voice of Italy 2018. I giudici Al Bano, Cristina Scabbia, Francesco Renga e J-Ax ritrovano sul palcoscenico i concorrenti selezionati durante le Blind Auditions e saranno chiamati ad un nuova inevitabile scelta. ...

TEAM CRISTINA/ I 12 concorrenti scelti dalla voce dei Lacuna Coil (The Voice of Italy 2018) : CRISTINA Scabbia è una delle più grandi sorprese di The Voice of Italy 2018: la voce dei Lacuna Coil ha scelto i 12 talenti migliori? Ecco tutti i nomi.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:25:00 GMT)

TEAM AL BANO/ Chi sono i 12 cantanti al Knock Out (The Voice of Italy) : Al BANO Carrisi, giudice di The Voice of Italy 2018, ha scelto i 12 cantanti con i quali approderà alla fase del Knock Out, in programma da questa sera su Rai 2.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:47:00 GMT)

The Voice of Italy 2018 | Puntata 19 aprile 2018 | Knock Out | Diretta : The Voice of Italy 2018 è il talent show canoro di Rai 2 condotto da Costantino Della Gherardesca, con Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia nel ruolo di coach, in onda ogni giovedì in prima serata. The Voice of Italy 2018 | Puntata 19 aprile 2018 | Knock out Tempo di Knock Out nello studio di The Voice of Italy: il ring del talent show è pronto per essere teatro di sfide all'ultima nota tra i concorrenti delle squadre ...

The Voice of Italy 2018 quinta puntata Knock Out : anticipazioni 19 aprile : THE Voice OF Italy 2018 anticipazioni quinta puntata Knock OUT. Stasera in tv, giovedì 19 aprile, torna su Rai 2 il talent con il primo dei due appuntamenti dedicati alla seconda fase dello show. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e quello che succederà durante la gara. SCOPRI TUTTO SU #THEVoice2018 The Voice of Italy 2018 quinta puntata Knock Out: anticipazioni 19 aprile Concluse le quattro puntate di Blind Auditions, si parte nel ...

Team J-Ax / Chi sono i concorrenti? Tra rap e pop ecco chi si sfiderà ai Knockout (The Voice of Italy 2018) : Il Team di J-Ax è al completo e questa sera i dodici concorrenti si sfideranno nel corso dei primo Knockout. Chi passerà la selezione? (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:40:00 GMT)

Team Francesco Renga / I concorrenti al knockout : tra pop e hard rock (The Voice of Italy 2018) : Dodici concorrenti compongono il Team di Francesco Renga, una squadra ricca di talenti pop, che strizzano l'occhio allo stile hard rock. (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:03:00 GMT)

The Voice of Italia 2018/ Knock Out - diretta 19 Aprile : sfide interne nei Team. Chi sarà eliminato? : The Voice of Italy 2018, diretta primo Knock Out: sfide interne per i Team. Sfida senza esclusione di colpi per Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 07:05:00 GMT)

The Voice of Italy 5 – Quinta puntata del 19 aprile 2018 – La prima puntata dei Knockout. : Sono passati due anni, ma questa sera alle 21:20 torna su Rai 2 The Voice of Italy, il talent show in cui la voce è l’unica cosa che conta. Dopo un anno di pausa (frutto anche del tracollo negli ascolti patito dalla quarta edizione), il programma riprende con un nuovo conduttore, Costantino della Gherardesca, sempre più asso pigliatutto delle prime serate di Rai 2. Questa sera, […] L'articolo The Voice of Italy 5 – Quinta puntata del ...

The Voice of Italy 2018 - primo KNOCK OUT sul ring : ROMA – I team sono al completo e il ring di The Voice of Italy per ospitare i KNOCK Out. Giovedì 19 aprile in prima serata su Rai2 proseguirà la sfida senza esclusioni di colpi condotta da Costantino della Gherardesca. Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia sceglieranno i primi semifinalisti. Nei KNOCK Out ogni coach […]

Deborah Xhako a The Voice alla conquista della finale del talent : Ha puntato il dito verso 'zio' J-Ax, giovedì sera, sbalordita e felice dopo aver visto man mano girarsi verso di lei le quattro poltrone dei big della canzone italiana - Al Bano, J-Ax, Cristina ...

Al Bano a The Voice : “Romina - la mia donna ideale” : Al Bano a The Voice of the Italy si lascia scappare una parola di troppo sulla ex moglie Romina Power: ecco cosa ha detto il cantante Durante l’ultima puntata delle Blind Audition di The Voice of Italy, Al Bano non solo ha completato il suo team di talenti, ma si è lasciato anche andare ad una dichiarazione che ha spiazzato davvero tutti. Ecco il video, tutto da guardare. Al Bano: “Romina era il mio tipo ideale” Comunque il ...