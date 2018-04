The Voice of Italia 2018 Knock Out | diretta 19 Aprile | sfide interne nei Team Chi sarà

The Voice of Italy 5 – Quinta puntata del 19 aprile 2018 – La prima puntata dei Knockout. : Sono passati due anni, ma questa sera alle 21:20 torna su Rai 2 The Voice of Italy, il talent show in cui la voce è l’unica cosa che conta. Dopo un anno di pausa (frutto anche del tracollo negli ascolti patito dalla quarta edizione), il programma riprende con un nuovo conduttore, Costantino della Gherardesca, sempre più asso pigliatutto delle prime serate di Rai 2. Questa sera, […] L'articolo The Voice of Italy 5 – Quinta puntata del ...

The Voice of Italy 2018 - primo KNOCK OUT sul ring : ROMA – I team sono al completo e il ring di The Voice of Italy per ospitare i KNOCK Out. Giovedì 19 aprile in prima serata su Rai2 proseguirà la sfida senza esclusioni di colpi condotta da Costantino della Gherardesca. Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia sceglieranno i primi semifinalisti. Nei KNOCK Out ogni coach […]

Al Bano e Romina Power stanno insieme?/ Dalle parole di Loredana Lecciso al silenzio : gossip a The Voice? : Cala il silenzio sul triangolo più discusso degli ultimi mesi e sul possibile ritorno insieme di Al Bano e Romina Power, ma cosa succederà quando The Voice sarà in diretta?(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Deborah Xhako a The Voice alla conquista della finale del talent : Ha puntato il dito verso 'zio' J-Ax, giovedì sera, sbalordita e felice dopo aver visto man mano girarsi verso di lei le quattro poltrone dei big della canzone italiana - Al Bano, J-Ax, Cristina ...

Al Bano a The Voice : “Romina - la mia donna ideale” : Al Bano a The Voice of the Italy si lascia scappare una parola di troppo sulla ex moglie Romina Power: ecco cosa ha detto il cantante Durante l’ultima puntata delle Blind Audition di The Voice of Italy, Al Bano non solo ha completato il suo team di talenti, ma si è lasciato anche andare ad una dichiarazione che ha spiazzato davvero tutti. Ecco il video, tutto da guardare. Al Bano: “Romina era il mio tipo ideale” Comunque il ...

The Voice of Italy 2018 : i concorrenti della 4 Blind Audition : Quarta ed ultima puntata di Blind Audition a The Voice of Italy: ecco chi sono gli ultimi nove concorrenti entrati nelle squadre dei giudici Al Bano, J-Ax, Cristina Scabbia e Francesco Renga The Voice of Italy 2018 entra nel vivo della gara. Giovedì 12 aprile si sono concluse le audizioni al buio con J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia chiamati a completare le proprie squadre. Ecco i concorrenti pre-scelti durante l’ultimo ...

The Voice 2018 : i team al completo dopo le Blind Auditions : The Voice of Italy, Marco Priotti Si concludono le Blind Auditions a The Voice of Italy 2018, durante le quali 48 talenti hanno strappato il biglietto d’entrata nel programma di Rai2, attirando l’attenzione dei giudici Albano, J-Ax, Cristina Scabbia e Francesco Renga. Ciascuna delle ‘voci’ selezionate ha scelto in quale team arruolarsi, seguendo l’istinto o cedendo alle lusinghe del coach più interessato. Nelle ...

The Voice - Albano : «La mia donna ideale? Romina» – Video : Albano Parole potenti come uno dei suoi acuti. A pronunciarle è stato Albano nel corso della quarta puntata di The Voice of Italy 2018. Durante il talent show di Rai2, il rapper e giudice J-Ax ha chiesto al cantante pugliese quale fosse la sua donna ideale. E questi – attenzione – ha fatto il nome di Romina Power. Comunque il primo amore non si scorda mai ❤️#AlbanoeRomina #TVOI @JAXOFFICIAL pic.twitter.com/v8gdr2pMou — ...

Al bano si confessa a The Voice of Italy : 'La mia donna ideale? Romina' Video : Ieri sera, a #The Voice of Italy su Rai 2 è arrivato un nuovissimo scoop che riguarda come protagonista #al bano. Di che si tratta? A quanto pare il noto Leone di Cellino San Marco, tra una battuta e l'altra con il collega J-Ax, si è lasciato sfuggire qualche rivelazione di troppo sulla sua attuale donna ideale. Come ben sappiamo, il cantante pugliese ha avuto due donne piuttosto importanti nella sua vita, ultimamente protagoniste della cronaca ...

Ascolti TV | Giovedì 12 aprile 2018. Don Matteo (25.9%) triplica il dato di Canale 5 (7.9%). The Voice al 10% - Emigratis in calo (7.4%) : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.274.000 spettatori pari al 25.9% di share. Su Canale 5 Un Amore senza Fine ha raccolto davanti al video 1.854.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.327.000 spettatori pari al 10% di share. Su Italia 1 Emigratis 3 ha intrattenuto 1.602.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 La Caduta – Gli ultimi giorni di Hitler ha raccolto davanti al video 909.000 ...

Ascolti tv - 12 aprile 2018 : vince Don Matteo 11 (25 - 9%) - The Voice (10%) : Ascolti tv giovedì 12 aprile 2018 prima serata: Don Matteo, The Voice ed Emigratis visti da… A guardare gli Ascolti tv di giovedì 12 aprile 2018 di sicuro c’è chi festeggia e chi no. Ieri sera, in prima serata su Rai1, la tredicesima puntata di Don Matteo 11 è stata vista da 6 milioni 274 […] L'articolo Ascolti tv, 12 aprile 2018: vince Don Matteo 11 (25,9%), The Voice (10%) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs The Voice of Italy vs Emigratis | Auditel 12 aprile 2018 : Don Matteo avrà vinto nuovamente la sfida relativa agli Ascolti tv? Quanti talenti avranno fatto girare i quattro giudici di The voice of Italy? Quante risate avranno regalato Pio e Amedeo nel corso di Emigratis? Ma soprattutto, quale percentuale di share avranno registrato ieri sera i primi nove canali del digitale terrestre? Scopriamolo assieme in questo articolo con tutti i dati relativi agli Ascolti tv di ieri, 12 aprile 2018. Ascolti tv ...