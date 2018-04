THE SILENT MAN Il film per aprire gli occhi sul potere e la politica

Liam Neeson - THE SILENT Man e una lunga carriera da spia : È un Liam Neeson canuto (e all’inizio anche poco riconoscibile), ma sempre centrato, quello che troviamo nel film The Silent Man di Peter Landesman, da oggi nelle sale italiane. Qui interpreta Mark Felt, vice-direttore dell’FBI fino al 1973, ma anche fonte anonima dello scandalo Watergate (che scoppiò un anno prima), noto con lo pseudonimo di Gola Profonda. Fu lui a segnalare alcune intercettazioni illegali effettuate nel quartier ...

Film in uscita - cosa vedere e cosa no : Io sono Tempesta - Il Prigioniero coreano - Il Cratere - La Casa la mare - The Happy Prince - THE SILENT man : IO sono Tempesta di Daniele Luchetti. Con Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco. Italia 2018. Durata: 97’. Voto 3,5/5 (DT) II ricchissimo e spregiudicato finanziere Numa Tempesta vive da solo in un lussuoso hotel da cinque piani, tra stucchi, decine di flipper, e Jacuzzi sul tetto. Per via di una vecchia condanna per frode fiscale gli tocca scontare un anno ai servizi sociali in un centro di accoglienza diurno dove incontra il gioviale ...

THE SILENT Man - di Peter Landesman : Pur imboccando qualche scorciatoia di troppo nel cercare un equilibrio tra il mondo personale ed emotivo del suo protagonista e la materia storico-politica sulla quale si poggia il film, il senso di ...

THE SILENT Man : il Watergate e la vera storia di Gola Profonda : ... accomunati dalla medesima ambientazione: l'America di Richard Nixon, alla vigilia del massimo scandalo nell'intera storia politica statunitense . Ad attirare maggior attenzione, un ampio successo di ...

THE SILENT Man - il Watergate non è mai stato così noioso : Alcuni film parlano del passato per affrontare argomenti rilevanti nel presente, The Silent Man invece è proprio un monumento alla circolarità della storia e a quanto conoscerla consenta di comprendere i nostri giorni. È la storia di Gola Profonda, la più nota talpa prima di Edward Snowden, l’uomo che contattò i giornalisti del Washington Post per rivelargli come incastrare Nixon per lo scandalo Watergate (come narrato in Tutti gli uomini del ...

Al cinema Sala degli Artisti di Fermo in programmazione THE SILENT man - con Liam Neeson - dal 12 al 18 aprile

Liam Neeson in THE SILENT man è Felt - l uomo che buttò giù la Casa Bianca - Cinema - Spettacoli : 'Lo scandalo Watergate me lo ricordo, con quel nome misterioso, Gola profonda. Ero nel mio paese, l'Irlanda, era il 1972 e avevamo i nostri bei problemi, noi giovani non capivamo la portata di quella ...