Tesoro - in asta fino a 3 - 75 miliardi di CTZ e BTPei : Nell' asta in programma il prossimo 24 aprile , il Tesoro intende raccogliere fino a 3,75 miliardi di euro collocando CTZ e BTPei . Nel dettaglio, per il CTZ , terza tranche, scadenza 20 marzo 2020, l'...

Tesoro fa il pieno nell'asta di BTP : Rendimenti in altalena all'asta odierna di titoli di Stato. Il Tesoro ha collocato BTP a più scadenze. Nel dettaglio, il MEF ha venduto 4 miliardi di BTP a tre anni con tassi in lieve rialzo allo 0,05%...

Tesoro - collocati 6 miliardi all'asta BOT annuali : Il Tesoro ha fatto il pieno all'asta odierna di BOT annuali. Sono stati collocati 6 miliardi di euro di Titoli di Stato, con la domanda che ha superato 9 miliardi. Rimane negativo il rendimento che ...

Tesoro - in asta a metà aprile BOT a 12 mesi : Nell'asta di metà mese , 11 aprile, il Tesoro collocherà BOT a un anno, per 6 miliardi. Lo annuncia il Ministero dell'Economia in una nota, aggiungendo che il prossimo 13 aprile, scadranno BOT di pari scadenza per un importo equivalente.

Italia : Tesoro - mercoledì in asta Bot a 12 mesi per 6 miliardi : Nell'asta in calendario il prossimo 11 aprile, saranno offerti Bot a un anno per 6 miliardi. Lo ha annunciato il Ministero dell'Economia in una nota. Il prossimo 13 aprile, scadranno Bot di pari scadenza per un importo equivalente.

Italia : Tesoro - martedì prossimo in asta Bot semestrali per 6 miliardi di euro : Nell'asta in calendario il prossimo 27 marzo, il Ministero dell'Economia collocherà Bot semestrali per 6 miliardi di euro. Il prossimo 29 marzo scadranno Bot di pari scadenza per un importo equivalente.

Tesoro - in asta a fine marzo CTZ e BTPei : Nell'asta di fine mese il Tesoro collocherà CTZ e BTPei. Per i CTZ a due anni l'importo da collocare è compreso tra 2,5 e 3 miliardi . Per i BTPei a 5 anni l'i mporto da collocare è compreso tra 2 e 2,...

Tesoro - collocati oltre 8 - 5 miliardi all'asta BPT : I Tesoro ha fatto il pieno all'asta odierna di BTP pluriennali. Sono stati collocati oltre 8,5 miliardi di euro di Titoli di Stato. Per il triennale , sono stati collocati 2,5 mld di titoli per un ...

Tesoro - collocati 6 - 5 miliardi all'asta BOT annuali : Il Tesoro ha fatto il pieno all' asta odierna di BOT annuali . Sono stati collocati 6,5 miliardi di euro di Titoli di Stato, con la domanda che ha superato la soglia dei 10 miliardi . Rapporto di ...