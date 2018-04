Terrore in volo - esplode motore - donna quasi risucchiata fuori dall'oblò : Tragedia sfiorata su un volo della Southwest Airlines, costretto ad un atterraggio di emergenza ieri sera per lo scoppio di uno dei due motori. Il Boeing 777 della più grande compagnia low cost al mondo, partito dall'aeroporto Laguardia di New York e diretto a Dallas, con a bordo 143 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Filadelfia dopo che uno dei suoi due motori è esploso improvvisamente in ...

Terrore in volo - motore del Boeing esplode e salta finestrino : “Donna quasi risucchiata fuori”. Il Live su Facebook di un passeggero : Terrore su un volo della Southwest Airlines partito dall’aeroporto LaGuardia di New York, diretto a Dallas e costretto ad un atterraggio d’emergenza a Philadelphia. Secondo le informazioni diffuse dall’emittente Nbc10, il motore di sinistra del Boeing 737-700 è esploso in volo. I frammenti hanno colpito e distrutto un finestrino: una donna, a quanto pare, avrebbe rischiato di essere risucchiata. “Una passeggera, una donna, è stata quasi ...

