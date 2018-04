Terremoto | collegamenti Marche-Umbria verso la riapertura

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Riapriranno la prossima settimana iviari dalleall’Umbria. E’ quanto emerso nel corso di una riunione oggi presso la Prefettura di Ascoli Piceno, presenti fra gli altri referenti delle due Regioni, della Protezione civile, della polizia stradale e dell’Anas. I dettagli verranno definiti nei prossimi giorni, anche se fin d’ora e’ stato chiarito che si trattera’ di unaa fasce orarie per consentire la prosecuzione dei lavori in corso e che richiedono ancora tempo. Lariguardera’ la SS 685 Tre Valli, la SP 129 Trisungo di Arquata-Tufo, e la Sp 64 Nursina. “E’ tempo di riaprire il cancello frae l’Umbria chiuso daldel 2016” hanno detto i partecipanti alla riunione, nella consapevolezza che per riacquisire la piena fruibilita’ deifra le due ...