Terremoti | gli animali possono davvero prevederli?

meteoweb.eu

: La Legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2017 disciplina gli aspetti tecnici, finanziari ed amministrativi connessi a… - pietrangeli03 : La Legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2017 disciplina gli aspetti tecnici, finanziari ed amministrativi connessi a… - 4nemesi : Nonostante gli elettori abbiano dato un indicazione precisa, l'esito è sgradito e si continuano a minacciare uragan… - swanandsg : RT @iononrischio: #accaddeoggi Il #6aprile 2009 alle 3.32 un forte #terremoto ha colpito la zona de #LAquila #Abruzzo Numerosi i crolli e l… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Che alcuni, come cani, gatti, rane e persino i bachi da seta, possano avvertire in anticipo l’arrivo dei, grazie al loro ‘sesto senso’, è solo una credenza popolare, senza alcuna prova scientifica. Lo indica la prima analisi rigorosa del fenomeno, che ha studiato 729 segnalazioni relative a 160, compreso quello che ha colpito L’Aquila nel 2009. Pubblicata nel Bulletin of the Seismological Society of America, si deve ai ricercatori del centro di ricerca tedesco per le Geoscienze, guidati da Heiko Woith. Da secoli le persone affermano di osservare uno strano comportamento in alcuni, che sembrano piu’ agitati, prima dell’arrivo di un terremoto, ma l’analisi suggerisce che la maggior parte di queste segnalazioni consiste in singole osservazioni che nonessere testate scientificamente. I ricercatori hanno ...