Termine di prescrizione della simulazione e l’erede legittimario leso

(Di giovedì 19 aprile 2018) La Cassazione del 6.3.2018 n. 5159 ha affermato che solo quando l'azione diviene esercitata nel contesto di una azione di riduzione (per tutelare la quota del) ilprescrizionale decorre dalla data di aperturasuccessione, mentre quando l'azione dinon è esercita per la tutelaquota di riserva dele non è affermata alcuna lesione di legittima, ildidecorre dal compimento dell'atto simulato.