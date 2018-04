Tennis | Montecarlo | Thiem stoppa Djokovic negli ottavi

Tennis - Montecarlo : ottavi - avanti Goffin - Zverev e Dimitrov. Forfeit Raonic : Il numero 5 del mondo stenta a ingranare nel primo set, cercando soluzioni improvvisate contro un giocatore solido e che sembra aver superato il trauma della sconfitta contro Ferrer nel singolare ...

Tennis : Montecarlo - Goffin e Zverev primi nei quarti : TORINO - Il belga David Goffin e il tedesco Alexander Zverev sono i primi due giocatori a qualificarsi per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo , terzo della stagione e primo sulla terra ...

Atp Montecarlo 2018/ Diretta live Seppi Nishikori streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: il nostro Andreas Seppi affronta Kei Nishikori nel terzo turno del torneo di tennis che si gioca sulla terra rossa del Principato(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 01:00:00 GMT)

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di giovedì 19 aprile : Quinta giornata di incontri sul rosso aristocratico del Masters 1000 di Montecarlo. La terra monegasca si prepara ad essere teatro di match interessanti validi per gli ottavi di finale. Il nostro Andreas Seppi, unico superstite della pattuglia italiana, se la vedrà contro il nipponico Kei Nishikori in un match sulla carta molto difficile. Tuttavia, il bolzanino cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo e centrare la qualificazione ai ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : impresa in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini! Eliminati Lukasz Kubot e Marcelo Melo! : Il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo regala un altro sorriso al contingente italiano in chiusura di giornata: Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno eliminato nel torneo di doppio la coppia numero uno del seeding formata dal polacco Lukasz Kubot e dal brasiliano Marcelo Melo. I due azzurri hanno vinto in rimonta, con il punteggio di 2-6 6-2 10-7 ed ora affronteranno nei quarti di finale i vincenti del match, che si disputerà domani, ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : i risultati di mercoledì 18 aprile. Nadal e Djokovic agli ottavi di finale - Seppi unico superstite azzurro : Si è definito, al termine di questa giornata, il quadro degli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa monegasca poche sorprese. C’era attesa per l’esordio di Rafael Nadal, 10 volte vincitore nel Principato. Ebbene, il n.1 del mondo non ha deluso infliggendo un secco 6-1 6-3 allo sloveno Aljaz Bedene (n.58 del ranking) in 1 ora e 19 minuti di partita. Un incontro ben gestito dall’iberico, mai in ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Marco Cecchinato fa tremare Milos Raonic - poi cede di schianto : Marco Cecchinato spaventa per oltre un’ora il bombardiere canadese Milos Raonic, poi è costretto ad alzare bandiera bianca e cedere il passo, salutando il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo al secondo turno. Lo score finale recita 7-6 (5) 6-2 per il nordamericano in un’ora e 27 minuti di gioco. Nel primo set la partita segue l’andamento dei servizi, con l’azzurro sempre avanti nel punteggio ed il nordamericano ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : Andreas Seppi supera in tre set Garcia-Lopez e conquista gli ottavi di finale! : Non si arresta la corsa di Andreas Seppi nel Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato il bolzanino conquista l’accesso agli ottavi di finale superando, al termine di una lunga battaglia, lo spagnolo n.68 del mondo, Guillermo Garcia-Lopez (lucky loser) con il punteggio di 4-6 6-3 7-5 in 2 ore e 25 minuti di partita. Prossimo sfidante per il nostro Andreas sarà l’ex top10 del ranking mondiale Kei Nishikori (attuale ...

Tennis : Montecarlo - Djokovic agli ottavi : L'ex n.1 del mondo affronterà agli ottavi l'austriaco Dominic Thiem. Qualificati anche il tedesco Philippe Kohlschreiber che ha superato lo spagnolo Albert Ramos 6-4 6-2 e il francese Richard Gasquet ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo : Djokovic batte Coric e vola agli ottavi : L'allievo croato di Piatti, cede in due set all'ex numero 1 al mondo che per questo torneo si è affidato nuovamente alle cure di Marian Vajda, il coach di sempre, con cui ha vissuto gli anni dei più ...

Tennis - Montecarlo : Bautista Agut e Nishikori agli ottavi : ROMA - Lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il giapponese Kei Nishikori approdano agli ottavi del torneo di Monte Carlo , terzo Atp Masters 1000 stagionale, in corso sulla terra rossa del Country Club ...

Tennis - torneo di Montecarlo : Fognini battuto. Ora Seppi e Cecchinato : L'azzurro, numero 20 del ranking mondiale e 13esima testa di serie - che sui campi del Principato ha centrato una semifinale nel 2013 quando si arrese a Djokovic , all'epoca numero uno del mondo, -, ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Fabio Fognini eliminato. Il ligure delude e viene sconfitto dal tedesco Struff : Comincia nel peggiore dei modi il mercoledì azzurro al Masters 1000 di Montecarlo. Fabio Fognini è stato eliminato al secondo turno dal tedesco Jan-Lennard Struff in due set con il punteggio di 6-4 6-2 dopo poco più di un’ora di gioco. Una prestazione eccellente del numero 61 del mondo, che ha sfruttato una giornata davvero negativa del ligure. Fognini non è mai riuscito ad entrare in partita, sbagliando tantissimo con il rovescio e ...