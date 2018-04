Tennis | Internazionali d’Italia Roma 2018 | il calendario e le date Il programma e come

Internazionali BNL d'Italia 2018 : torna il grande Tennis a Roma : Il legame ultra decennale tra BNL e il tennis è parte di un rapporto altrettanto stretto che la Banca condivide con tutto il mondo dello sport. Da più di 70 anni, infatti, BNL è partner del CONI: le ...

Internazionali BNL d'Italia 2018 : torna il grande Tennis a Roma : Il legame ultra decennale tra BNL e il tennis è parte di un rapporto altrettanto stretto che la Banca condivide con tutto il mondo dello sport. Da più di 70 anni, infatti, BNL è partner del CONI: le ...

Tennis : Raggi - Internazionali evento diffuso in tutta Roma : "Sono molto contenta di esser qui per la seconda volta per presentare la 75ma edizione degli Internazionali del Tennis Bnl. E' un appuntamento importante e prestigioso sia per lo sport internazionale, sia per la città di Roma. Il segno di un sodalizio con il Coni e la federazione. Questo tipo di manifestazione per noi ha duplice valenza: abbiamo iniziato il lavoro per far sì ...

La 75esima edizione degli Internazionali d’Italia di Tennis : Non sarà da record per la vendita dei biglietti, ma la 75esima edizione degli Internazionali d’Italia di tennis fa gia’ sognare fin dal prologo: la grande sorpresa, infatti, saranno gli incontri di pre-qualificazione a piazza del Popolo a partire dal 5 maggio. Poi, sabato 12 e domenica 13 le qualificazioni e i primi 8 incontri del tabellone principale maschile, di nuovo sui conseuti campi del Foro Italico. Domenica 20 maggio le ...

Tennis - Internazionali : campo in Piazza del Popolo e il top mondiale a Roma : Attesi quasi tutti i migliori 50 Tennisti del mondo, con due soli forfeit: Roger Federer e Andy Murray, mentre tra le donne ci saranno le migliori 42 del ranking mondiale, con la conferma di Serena ...

Internazionali di Tennis - si comincia da piazza del Popolo : Roma, 11 apr. , askanews, Comincerà a piazza del Popolo la 75esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia. a rendere nota la notizia il presidente della Federtennis Angelo Binaghi in occasione ...

Alcune partite degli Internazionali di Tennis di Roma verranno giocate in Piazza del Popolo : È stata presentata oggi la 75esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, in programma dal 7 al 20 maggio al Parco del Foro Italico di Roma, ma non solo. Dall’edizione di quest’anno infatti Alcune partite delle pre-qualificazioni verranno organizzate The post Alcune partite degli Internazionali di tennis di Roma verranno giocate in Piazza del Popolo appeared first on Il Post.

Tennis - Roma si prepara agli Internazionali Bnl : ... che ha già giocato nelle pre-qualificazioni superandole, che poche settimane fa è entrato nei primi 100 giocatori del mondo, ma che soprattutto ci ha dimostrato di saper affrontare qualche ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : assegnate le sette wild card. In tabellone Sara Errani e Paolo Lorenzi : Sono state annunciate nella conferenza stampa di presentazione dell’evento le wild card per i tabelloni principali dei prossimi Internazionali d’Italia di Tennis, che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 maggio. Ad elencarle, come da tradizione, il presidente della FIT, Angelo Binaghi. Il numero uno della FederTennis ha affermato in merito: “Le possiamo già ufficializzare. Nel femminile è facile perché ne abbiamo tre e ...

Tennis - Raggi contenta di Internazionali : E' un appuntamento importante eprestigioso sia per lo sport, sia per la città di Roma. Il segnodi un sodalizio con Coni e federazione. Questo tipo dimanifestazione per noi ha duplice valenza: abbiamo ...