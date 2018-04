Tempio Pausania | 17enne può cambiare sesso Il giudice | “Diventerà donna” È il terzo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 aprile 2018) Si sente una donna. Lo è per i suoi familiari, per gli amici, per i genitori. Ma la natura l’ha fatta nascere uomo. E ora vuole avere il diritto di decidere qual è la sua identità. Per questo ungallurese – d’accordo con il padre e la madre – ha chiesto al tribunale didi acconsentire al cambiamento di. E ilha accettato. La giovane ora potrà essere sottoposta all’intervento chirurgico. “Sono felicissima, che altro posso dire? È una notizia bellissima”, ha detto all’Ansa l’adolescente, che è stata accompagnata per tutto il percorso di transizione dai genitori. Davanti alil padre aveva raccontato in lacrime i sacrifici e le difficoltà patite dal figlio, che già da tempo aveva preso la decisione di. Si tratta delcaso in Italia di un minore che si rivolge alla magistratura ...