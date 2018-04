Telecom | chi vincerà fra Vivendi ed Elliott? Genish risponde al Sole

Telecom - chi vincerà fra Vivendi ed Elliott? Genish risponde alle domande del Sole : In vista della battaglia in assemblea il manager, sul piano, vede «la stragrande maggioranza» dei fondi a favore. Ma spiega: «È molto rischioso per il gruppo un conflitto prolungato tra i soci: vorrei fosse chiaro a tutti» ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 52% - Telecom Italia a +3% (10 aprile 2018) : BORSA ItaliaNA news. OGGI per Piazza Affari non ci sono particolari dati macroeconomici. Importante verificare se chiuderà sopra quota 23.000. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 17:41:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +2 - 35% - Telecom Italia a +5 - 22% (5 aprile 2018) : BORSA ItaliaNA news. Pochi i dati macreconomici che OGGI potranno influire su Piazza Affari OGGI. Tra questi quello sulla disoccupazione Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 17:41:00 GMT)

Telecom Italia - ora i debiti miliardari del gruppo sono un problema di Stato che richiama all’ordine la politica : I 33 miliardi debiti di Telecom Italia diventano un affare di Stato. Anzi, una potenziale arma di ricatto, sicuramente involontaria ma da disinnescare rapidamente mettendola in mani sicure. Come quelle della Cassa Depositi e Prestiti che in queste ore sta discutendo l’acquisto di una quota di peso in Tim, fino al 5 per cento. Una partecipazione di scarsa profittabilità che per di più costerà almeno 570 milioni di euro. Somma non da poco da ...

Il primo azionista di Telecom è pronto a investire in videogiochi : La francese Vivendi ha 2 miliardi di euro da spendere e vuole usarli per espandersi nei videogiochi. Dopo l'addio a Ubisoft nel mirino 20 piccole imprese

Il primo azionista di Telecom è pronto a investire in videogiochi : L’azionista di maggioranza di Telecom investirà nel mercato dei videogiochi. Vivendi, il gruppo francese di media e Telecomunicazioni, ha tra le mani 2 miliardi di euro che non intende tenere fermi in cassa. Sono il frutto della vendita del 27% che aveva in Ubisoft, società di sviluppo di videogiochi. Settimana scorsa Vivendi ha dismesso la quota, una mossa che molti analisti hanno interpretato come il tentativo di mettere fieno in ...

Cinesi trasformano vecchi carri armati in droni Telecomandati - : L'esercito cinese ha avviato l'aggiornamento dei vecchi carri armati Tipo 59 trasformandoli in droni mobili guidati da un operatore da un centro di comando. Secondo il reportage l'esercito cinese sta ...

Borsa : occhio a Telecom e Atlantia - Prada prende il volo : TRUMP MINACCIA TARIFFE SULL'AUTO In primo piano nell'agenda dell'economia globale figurano comunque proprio i dazi Usa e su acciaio e alluminio . Sabato a Washington i rappresentanti di Ue e Giappone ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +1 - 22% - Telecom Italia a +1 - 86% (7 marzo 2018) : BORSA ItaliaNA news. Per Piazza Affari OGGI pochi dati macroeconomici in arrivo. Perlopiù dagli Stati Uniti e non dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 17:39:00 GMT)

Il fondo Elliott, non certo nemico di Silvio Berlusconi, sembra poter assestare un brutto colpo contro Vivendi nella gestione di TELECOM ITALIA.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +1 - 75% - Telecom Italia a +5 - 95% (6 marzo 2018) : BORSA ItaliaNA news. Per Piazza Affari OGGI non ci sono tanti dati macroeconomici. L'attenzione sarà rivolta alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 17:39:00 GMT)

Piazza Affari chiude in rialzo - bene Telecom Italia e Luxottica : Oggi intanto il Ministero dell'Economia ha collocato Bot semestrali per 6 miliardi di euro con rapporto di copertura a 1,57. Il rendimento medio si è attestato al -0,403%, +0,014% in più rispetto al ...