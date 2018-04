Tecnologia | Samsung Galaxy S9 e S9+ | l’interesse post-lancio INFOGRAFICA

Tecnologia - Samsung HMD Odyssey : il miglior modo per entrare nella realtà virtuale : Dopo un anno all’avanguardia di progressi nel mondo della realtà virtuale, le compagnie tecnologiche degli Stati Uniti hanno inondato il mercato di visori con la promessa della realtà virtuale. Ma come Tecnologia relativamente nuova, può essere facile per i clienti comprare con grande entusiasmo un visore che non è all’altezza delle aspettative e che non rispetta il costo. A superare le aspettative con ottime valutazioni arriva il Samsung HMD ...