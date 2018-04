Tasse sisma | importante apertura del commissario europeo Vestager

Restituzione Tasse sisma - fra 48 ore - la decisione del TAR Abruzzo sui ricorsi presentati : L'Aquila - Si è tenuta oggi l'udienza davanti al Tar Abruzzo sul ricorso presentato da associazioni di categorie e imprese contro la Restituzione delle tasse sospese nel cratere del terremoto a circa 350 aziende e partite iva chiesta dalla Commissione Europea perché si tratta di aiuti di Stato. Entro due giorni si conoscerà il pronunciamento del Tar sul ricorso presentato da associazioni di categoria e imprese contro la ...

Terremoto L’Aquila - corteo contro la restituzione delle Tasse chiesta dall’Ue : “Reduci dal sisma e vittime di Stato” : “No al Terremoto fiscale”. Lo striscione che apre la manifestazione dell’Aquila contro la restituzione delle tasse sospese a imprese e professionisti nel cratere del sisma del 2009 rende l’idea del sentimento di questa marcia. Dopo la tragedia naturale e umana, la richiesta della Commissione Europea, che considera quelle somme come aiuti di Stato, suona come uno schiaffo morale oltre che economico per la comunità. Così, ...

Sisma - L'Aquila in piazza contro l'Ue e la "burofollia" : no alla restituzione delle Tasse sospese : "No al terremoto fiscale". "Reduci dal terremoto, vittime dello Stato". E ancora: "La 'burofollia di Stato' fa chiudere le imprese terremotate”. Sono migliaia a L'Aquila i cittadini scesi in piazza per dire...

L'Aquila - UE richiede le Tasse sospese dopo il sisma. Il 16 aprile la città si mobilita : Questo significa un colpo ferale all'economia del territorio". L'Aquila, opere d'arte rubate dopo il sisma rinvenute in costiera amalfitana 13 marzo 2018 Nessun commento L'Aquila 'vola ultraveloce': ...

Tasse sisma - Pezzopane : "Domani riunione decisiva - respingere tentativi rottura come quello Meloni : L'Aquila - La riunione di domani presso la sede della Giunta regionale all’Aquila sulla questione della restituzione delle Tasse, a cui parteciperanno i rappresentanti politici e le categorie, è decisiva per la sorte del nostro territorio. Domani parte la mobilitazione. A nove anni da quella terribile notte oggi possiamo dire di avere fatto importanti passi in avanti, grazie all’impegno e alla coesione di cui L’Aquila e gli aquilani ...

Beffa a L’Aquila : l’UE chiede la restituzione delle Tasse sospese dopo il sisma del 2009 : La Commissione europea ha bocciato la sospensione delle tasse e aperto una procedura d'infrazione per "aiuti di Stato", chiedendo la restituzione del denaro a 350 soggetti.Continua a leggere

L'Aquila - la Ue chiede la restituzione - immediata - delle Tasse sospese dopo il sisma del 2009 : 'Erano aiuti di Stato' : Protesta unanime di tutte le istituzioni contro le 350 cartelle esattoriali giunte ad altrettanti imprenditori de L'Aquila che impongono la restituzione entro 30 giorni delle tasse sospese dopo il ...