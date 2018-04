Tammie Jo Shults | l’eroina pilota che ha salvato 142 passeggeri

vanityfair

(Di giovedì 19 aprile 2018)Joè la prima donna ad averto un F-18, ma il mondo intero la conosce solo ora per averto un normale volo di linea. Normale fino a quando, venti minuti dopo il decollo, non è esploso il motore di sinistra e si è danneggiata parte della fusoliera.Joè riuscita a far atterrare il Boeing 737 della Southwestern Airlines, il volo 1380, durante il viaggio da New York a Dallas. L’incidente è avvenuto a 11 mila metri di altezza, l’atterraggio di emergenza a Philadelphia perfettamente riuscito. Laeroina, 56 anni, è riuscita a salvare 142e 5 membri dell’equipaggio. L’unica vittima è stata una donna seduta vicino a un oblò che si è rotto per l’esplosione. Jennifer Riordan, dirigente della banca Walls Fargo, madre di due figli, originaria di Albuquerque, in New Mexico, stava per essere risucchiata fuori dall’abitacolo. Le persone che ...