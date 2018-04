Svolta per 4 conduttori RAI | ecco chi va via dagli studi di Via Mecenate

Joshua vs Wilder si sdoppia - clamorosa Svolta per la nuova 'sfida del secolo' Video : Il nuovo 'match del secolo' si può fare e questa non è una novita' [Video]. Ma la clamorosa soluzione che stanno architettando gli organizzatori è assolutamente esaltante per tutti gli appassionati di #boxe. Entro la fine del 2018 non solo si potrebbe assistere all'atteso match tra Anthony Joshua e Deontay Wilder per la riunificazione del titolo mondiale dei #pesi massimi, ma anche ad una pronta rivincita due mesi dopo. Insomma, è in arrivo un ...

“Ho deciso - finalmente”. La Svolta di Kasia Smutniak : la ex di Pietro Taricone l’attrice esce allo scoperto. “Era giunto il momento” : i fan in festa : Una delle attrici più belle e amate dal pubblico italiano, mai insensibile di fronte al suo straordinario fascino e a quelle doti recitative che le hanno permesso di affermarsi negli anni, convincendo spettatori e critica. Una vita, quella di Kasia Smutniak, segnata da un lutto impossibile da dimenticare, la morte in un incidente durante una sessione di paracadutismo del compagno Piero Taricone, dal quale nel 2010 aveva avuto la figlia ...

Diego Abatantuono voce di Earth / Il film nelle sale per la Giornata della Terra : "La mia Svolta ecologista" : Diego Abatantuono voce di Earth, il film nelle sale per la Giornata della Terra. Il noto attore sottolinea il motivo per il quale ha deciso una svolta ecologista nella sua vita personale.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:59:00 GMT)

Polizia - la Svolta rosa : donne 'celerine' per gli scontri di piazza : Lo chiamavano sesso debole. Un luogo comune smentito da anni di battaglie (piccole e grandi) che da oggi perde ancora un tassello del suo significato: d'ora in avanti si potrà infatti parlare di 'celerine' ossia...

Cessione Reggina - ecco la Svolta societaria : incontro per il passaggio di proprietà - obiettivo fumata bianca per garantire un futuro al club : Cessione Reggina – La Reggina è impegnata nel campionato di Serie C, la vittoria contro il Bisceglie ha avvicinato tantissimo all’obiettivo salvezza, adesso la squadra di Maurizi può chiudere definitivamente i conti contro l’Akragas. Stagione non entusiasmante per la squadra amaranto ma a tenere banco a questo punto è il futuro del club. Importante lettera del presidente Praticò che conferma un incontro immediato per la ...

Salvini apre all'ipotesi di un premier 'terzo' - è la Svolta per il governo?? : Scade oggi, con tutta probabilità, il tempo lasciato da Sergio Mattarella ai partiti per mandare un segnale di dialogo, senza il quale sarà il capo dello Stato a decidere come procedere per dare un governo al Paese dopo 45 giorni dalle elezioni. #Salvini: Berlusconi non può fare né il Ministro, né il Senatore. Non può fare nulla. Sembra che i 5stelle facciano di tutto perché non vogliono ...

Whatsapp : Parallel Space - update e Svolta in arrivo - le cose da sapere Video : #Whatsapp mette d'accordo tutti. Si, perché volendo trovare un qualcosa che unisce le varie piattaforme degli smartphone nulla è così ecumenico come la popolare app di messaggistica. Che si tratti di utenti di Apple e Ios o di altri brand con #Android a bordo cambia poco. I milioni di utenti che ogni giorno scambiano comunicazioni attraverso la nota applicazione lo fanno senza distinzione di marca o sistema operativo. Potere di un software che, ...

Open Fiber - Svolta banda ultralarga con migliaia città e zone disagiate. Lista. E risparmi per chi ha già adsl : Open Fiber sigla un ulteriore accordo con Vodafone per portare la fibra e la banda larga. Ma sono migliaia le città e le aree disagiate dove la copertura e al via..

Il nuovo album de Il Volo sarà una scommessa sul pop e la musica latino-americana : una Svolta decisiva per la carriera del trio : Le ultime indiscrezioni sul nuovo album de Il Volo: una svolta decisiva per la carriera internazionale del trio. Il settimanale Chi ha raggiunto il trio di tenori e il manager Michele Torpedine, e ha rivelato alcuni indizi importanti sul prossimo album de Il Volo, di cui ancora non è stata comunicata una data d’uscita ufficiale. Quel che è certo, stando agli indizi di Chi, è che il nuovo album de Il Volo avrà una veste pop del tutto nuova, ...

Tiberio Timperi/ Scalpita per un posto nel daytime di Rai1 : arriverà la Svolta per lui? : Tiberio Timperi continua ad essere relegato al mattino e alle trasmissioni con poco bacino di utenza e proprio per questo sembra che sia alla ricerca di una svolta, arriverà?(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 13:42:00 GMT)

Amstel Gold Race 2018 : il momento della verità per Diego Ulissi. La grande occasione per dare una Svolta alla carriera : Il Trittico delle Ardenne sarà l’appuntamento chiave della stagione di Diego Ulissi. Il corridore della UAE-Team Emirates, dopo aver chiuso al quarto posto il Tour Down Under a gennaio, è praticamente sparito dai radar, non riuscendo più a lasciare il segno. Per questo motivo all’Amstel Gold Race avrà la grande occasione di centrare il primo acuto stagionale e dare anche una svolta alla sua carriera. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive ...

La Bce interroga le banche sulla cyber security. Nowotny : 'È tempo per una Svolta nella politica monetaria' : 'L'economia dell'area dell'euro oggi si trova chiaramente nel bel mezzo di una ripresa ciclica forte e generalizzata' e 'ora è il momento di una graduale normalizzazione della politica monetaria', ha ...

Calciomercato - il valzer di attaccanti : bombe per Juve - Milan e Inter - Svolta Fiorentina - Genoa - Toro e Samp : Il campionato di Serie A è entrato ormai nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. Si preannuncia un’estate caldissima, in particolar modo grande movimento di attaccanti, incredibile valzer. Partiamo dall’Atalanta, potrebbe partire Petagna, si segue con grande attenzione Alberto Cerri, protagonista di una grande stagione con il Perugia, occhi anche su NesTorovski del ...

Calciomercato - il valzer di attaccanti : bombe per Juve - Milan e Inter - Svolta Fiorentina - Genoa - Toro e Samp : Il campionato di Serie A è entrato ormai nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. Si preannuncia un’estate caldissima, in particolar modo grande movimento di attaccanti, incredibile valzer. Partiamo dall’Atalanta, potrebbe partire Petagna, si segue con grande attenzione Alberto Cerri, protagonista di una grande stagione con il Perugia, occhi anche su NesTorovski del ...