Superenalotto | prima stangata per il vincitore dei 130 milioni | via 15 milioni per le

fanpage

: @blackblod_64 @Superenalotto Ma prima contattaci, ti daremo dei buoni consigli, fidati! - Arsodendro : @blackblod_64 @Superenalotto Ma prima contattaci, ti daremo dei buoni consigli, fidati! - EmanueleAnsel : Superenalotto, centrato il 6 ma per la prima volta la tassa sarà doppia: ecco quanto pagherà il vincitore. - domenicoxLaura : la fortuna prima o poi gira ? ??????. superenalotto . ????????????????????????????????. -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Il fortunatodel sei non vedrà mai per intero quei 130di euro: scatta per lui la nuova tassa sulle vincite che consisterà in una trattenuta pari a oltre 15di euro.