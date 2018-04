Superenalotto | centrato un ' 5 Stella' da 500mila euro

Centrato il 6 da 130 milioni al Superenalotto : ecco quanto tempo ha e cosa deve fare il fortunato vincitore per riscuotere il jackpot : Il 6 è stato Centrato . Con una schedina 2 pannelli da 21 euro un fortunato scommettitore ha vinto il montepremi più alto al mondo, il quinto premio più alto della storia ventennale di Superenalotto : ...

Superenalotto - centrato il 6 ma per la prima volta la tassa sarà doppia : ecco quanto pagherà il vincitore : Un jackpot da 130 milioni di euro che si piazza al quinto posto delle vincite di sempre anche se il vincitore dovrà fare i conti, per la prima volta, con la nuova tassazione. Come previsto dalla ...