Studenti bulli con i prof? Peggio | cyber-bulli!

La Fedeli sul bullismo ai danni dei prof : “Non ammettere gli Studenti agli scrutini” : Il ministro Valeria Fedeli, intervenendo al Tgcom24, (cliccando sul link si possono ascoltare le dichiarazioni originali) ha tracciato la strada da seguire per contrastare gli atti di bullismo in danno di studenti e professori. Gli strumenti idonei e le leggi esistono già; basta metterli in pratica. Le dichiarazioni del ministro “Di fronte ai fatti di […] L'articolo La Fedeli sul bullismo ai danni dei prof: “Non ammettere gli ...

Studenti bullizzano il prof. Gli indagati ora sono quattro - tutti minori : quattro Studenti tutti minorenni dell’Itc Carrara di Lucca sono iscritti nel registro degli indagati dopo un atto di bullismo e di prepotenza nei confronti del loro professore di italiano e storia, un docente di 64 anni, ripreso mentre veniva minacciato e insultato in classe da uno di loro. ...

Bullismo - nuovo allarme : minacce a professoressa in classe - obbligo di dimora per Studenti che picchiavano compagno : ROMA - 'Te faccio sciogliere nell'acido professore''. E' allarme Bullismo. Da Lucca a Venezia, da Chieti a Velltri dai professori ai compagni di scuola, si moltiplicano le vittime dei violenti. ...

Bullismo su 14enne a Chieti - obbligo di stare a casa per 2 Studenti - : I due avevano picchiato il compagno di scuola nel novembre scorso. La madre aveva scoperto i lividi sul corpo del figlio e sporto denuncia

Bullismo a scuola - nuovo video degli Studenti di Lucca. La testata col casco al professore in cattedra : Il video dello studente bullo che umilia e minaccia il suo professore non è l’unico uscito dalla scuola di Lucca. Dopo che il primo video (guarda) aveva fatto il giro della reta, tre studenti minorenni dell’Itc Carrara di Lucca sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di violenza privata aggravata in concorso e il preside ha presentato formale denuncia. Intanto altri filmati emergono dalla rete mostrando altre scene di ...

Prof bullizzato a Lucca : tre Studenti indagati/ Video - Ordine degli psicologi : “no a condanne generiche” : Prof bullizzato da alunno in una scuola di Lucca: “In ginocchio e mi metta sei, qui comando io!”. Il Video diventa virale: convocato consiglio di classe straordinario.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 20:51:00 GMT)

Bullismo tra Studenti : condannati il preside e i professori di una scuola nel napoletano : L’emergenza Bullismo nelle scuole sì aggrava ogni giorno di più. I docenti non avevano ancora finito di commentare il brutto episodio di Bullismo ai danni di un professore di un istituto di Lucca che un nuovo caso proveniente dal napoletano scuote profondamente la comunità insegnante. Finora nessun professore era stato ritenuto responsabile per gli atti […] L'articolo Bullismo tra studenti: condannati il preside e i professori di una ...

Studenti fuori controllo e potere simbolico del linguaggio : bulli? No - violenti. : Se un minorenne, magari un mio studente, dà fuoco alla mia auto con me dentro, così per sport, non posso dirgli 'Disgraziato, adesso ti denuncio e spero che tu marcisca per il resto della tua ...