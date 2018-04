Stretching facciale | ecco come rendere la pelle tonica ed elastica

meteoweb.eu

: (Dopo ginnastica facciale, contro le rughe arriva lo stretching) su TecnoGers - - tecnogers : (Dopo ginnastica facciale, contro le rughe arriva lo stretching) su TecnoGers - - alessiobalbi : Dopo ginnastica facciale, contro le rughe arriva lo stretching - mimmoderasmo : “Ovviamente” queste tecniche, prima di essere consigliate alla gente e riproposte da @repubblica saranno state test… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Bastano poche mosse perla nostradel visoedsenza sforzare muscoli e tessuti. Loconsiste in degli esercizi fatti con le dita stirando e pizzicottando, muscoli e perfino il nervo vago effettuando movimenti messi a punto sulla base di principi di biomeccanica muscolare. Il professore Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale alla facoltà di scienze mediche dell’università di Lugano, ha presentato il primo massaggiodermosinergico per muscoli e nervi, che si è tenuto al congresso della società di dermatologia Isplad a Milano. Secondo il professore Di Pietro, i muscoli del viso più che allenati e gonfiati vanno distesi. I solchi più profondi infatti si formano laddove i piccoli fasci muscolari si incrociano, contraendosi di continuo. In particolare nell’area fra le sopracciglia, ...