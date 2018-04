Stratolaunch | l’aereo più grande del mondo è prossimo al primo volo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 aprile 2018) Ildi, l’aereo piùdel, è in programma quest’estate, almeno nelle intenzioni dei progettisti. La compagnia Vulcan Aerospace del miliardario americano Paul Allen, co-fondatore di Microsoft, lo ha annunciato durante il 34esimo Space Symposium che si è tenuto negli scorsi giorni a Colorado Springs. Lo riporta Space News. Secondo l’azienda, questo momento sarebbe dovuto arrivare già nel giugno 2017, ma lo sviluppo del veicolo – che dovrebbe facilitare il lancio nello spazio dei satelliti, soprattutto di piccola dimensione – è proceduto a rilento. Negli scorsi mesi, l’accelerazione.ha eseguito due test in pista all’interno del Mojave Air and Space Port, in California. L’ultimo risale a fine febbraio e in quell’occasione il gigante ha raggiunto i 74 chilometri all’ora. La compagnia ...