Storia | miti e leggende | aspettando il Met Gala 2018

(Di giovedì 19 aprile 2018) Ci siamo quasi: il 7 di maggio si avvicina rapidamente e i preparativi per quello che è ormai considerato uno degli eventi più importanti per il fashion system sono in pieno fermento. Il Metropolitan Museum of Art’s Annual Institute, noto anche come Meto Met Ball, si tiene da 70 anni precisi ogni primo lunedì di maggio. Celebra l’apertura dell’annuale mostra dedicata alla moda del Met di New York (il tema delè infatti rigorosamente legato a quello dell’esposizione, realizzata dal geniale curatore Andrew Bolton) ed è la principale fonte di finanziamento annuale dell’Istituto per mostre, pubblicazioni e acquisizioni di opere d’arte. Ma, oltre a essere un grande evento di beneficienza, è anche un capolavoro di diplomazia, fama, potere e denaro. Da quando, nel 1995, Anna Wintour ne è diventato il presidente, ha catalizzato non solo il mondo fashion che conta ma anche una ...